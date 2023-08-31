MLB／洋基屠虎3連勝 紐郵猛虧：若在美聯中區就好了

洋基隊柯爾先發6局失兩分，本季第12勝到手。(Getty Images)

洋基 隊近況不振，失去競爭外卡門票的本錢，本周作客底特律倒是大有收穫，今天靠柯爾（Gerrit Cole）優質先發，勒梅休（DJ LeMahieu）、托瑞斯（Gleyber Torres）、史丹頓（Giancarlo Stanton）先後開轟，又以6：2獲勝，4連戰前3戰全贏。

洋基7月24日對皇家 隊3連勝，接下來10個系列賽都未贏過，輸掉其中8個、有兩次打平，今天擊敗老虎後，確定贏得本次系列賽，全隊稍微釋放壓力。

柯爾先發6局被揮出4支安打，飆出7次三振，被敲出兩支陽春砲失兩分，本季第12勝到手。

影音來源: MLB YouTube

洋基3轟都打老虎第2任投手溫茲（Joey Wentz），托瑞斯、史丹頓4局上連續開轟，分別是本季第23、20轟；托瑞斯連3戰全壘打，史丹頓生涯14年第12次達到單季20轟、累積398轟。

洋基7月24日橫掃皇家時，戰績53勝47敗，接下來11個系列賽結束，變成65勝68敗，不但在美聯東區墊底，且在美聯外卡排名第6，落後前3席安全名單至少10場勝差，準備中斷連6年晉級季後賽 紀錄。

洋基目前勝率4成89，球季賽最後一個月力拚5成勝率，否則從1993年起，連續30年勝率達到5成以上紀錄不保。

紐約郵報今天在報導中還虧洋基，「如果能在美聯中區就好了」。

雙城69勝65敗在美聯中區領先，守護者隊64勝70敗，勝率只有4成78卻排名第2，洋基在「超級戰區」美聯東區只能當老么。