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9.2萬人進場看女排賽 締造女性競技觀戰人數新紀錄

中央社洛杉磯31日綜合外電報導
比賽結果，林肯內大（University of Nebraska-Lincoln）女排隊以3比0輕取奧瑪哈內大（University of Nebraska Omaha）。（Getty Images）
比賽結果，林肯內大（University of Nebraska-Lincoln）女排隊以3比0輕取奧瑪哈內大（University of Nebraska Omaha）。（Getty Images）

9萬2003名觀眾昨天塞爆林肯內布拉斯加大學紀念體育場，觀賞林肯內大迎戰奧瑪哈內大的女子排球賽，創下最多人現場同時觀賞女性體育競賽的世界紀錄。

法新社報導，對外宣告的到場觀眾人數改寫世界紀錄。歐洲女子冠軍聯賽（UEFA Women's Champions League）2022年4月22日在西班牙巴塞隆納（Barcelona）的賽事由巴塞隆納迎戰沃佛斯堡（Wolfsburg），吸引9萬1648位觀眾進場，那是原本的世界紀錄。

昨天的盛況也創下林肯內布拉斯加大學（University of Nebraska-Lincoln）紀念體育場（Memorial Stadium）啟用100年以來進場觀眾最多紀錄。這座體育場平常是林肯內大美式足球隊的主場。

影音來源: Big Ten Network YouTube

2月宣布別開生面的「排球日」（Volleyball Day）活動時，林肯內大體育系行政人員心裡就想著要締造新猷。

當時，林肯內大排球隊教頭庫克（John Cook）、內州州長皮倫（Jim Pillen）頭上戴著牛仔帽，與林肯內大體育系主任艾伯茨（Trev Alberts）一起提出計畫概要。

艾伯茨說：「這樣的壯舉我們也要做一次，我希望觀眾人數會多到再也沒有人敢挑戰我們的歷史紀錄。」

比賽結果，林肯內大女排隊以3比0輕取奧瑪哈內大（University of Nebraska Omaha）。

這場比賽同時超越了1999年7月10日世界盃女子足球賽決賽美國迎戰中國之役的9萬185名觀眾數，改寫美國境內最多人觀賞女性體育競技的紀錄。

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