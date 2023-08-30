男籃世界盃／「約旦Kobe」也擋不住 美國破百輕鬆奪3連勝

美國隊以110比62輕取約旦。(Getty Images)

今天迎接男籃世界盃 分組最終戰，美國隊面對約旦隊先聲奪人，首節就取得31：12領先，其中愛德華（Anthony Edwards）包辦13分，一人得分就超過約旦全隊，第三節還有大車輪灌籃美技的他最終轟下22分，助美國以110：62打下3連勝，以C組龍頭身份進入16強。

美國開賽不到2分鐘就打出8：0強攻，首節差距就將近20分，約旦第二節雖打出8：0攻勢，但美國單節仍轟下31分，半場領先擴大到62：33。

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下半場美國隊走馬換將，三節打完差距已達87：49，第四節3分20秒班切羅（Paolo Banchero）兩罰命中後美國隊得分已破百，最終就以110：62笑納3連勝。

美國今天12人上陣都有分數進帳，4人得分兩位數，愛德華22分、8籃板，傑克森（Jaren Jackson Jr.）12分，波提斯（Bobby Portis）13分，布朗森（Jalen Brunson）10分。

前一戰有追平「4分打」的「約旦Kobe」霍利斯‧傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson），今天仍有全隊最高20分，但球隊仍吞3連敗。

美國取得C組龍頭，第二輪將和D組前2名的立陶宛 和蒙特內哥羅再交手，第二輪的分組前2名才能取得8強門票。

C組另一張晉級資格將由希臘和紐西蘭爭奪。