美網╱許育修男單過頭關 台選手6年來首度挺進次輪

台灣網球好手許育修今天在美網男單首輪比賽中，戰勝對手。(Getty Images)

台灣網球好手許育修今天在美網男單首輪亮相，以6比3、6比4、3比6、6比3擊敗澳洲選手科基納基斯，大滿貫首勝到手，也成為6年來首位挺進美網男單次輪的台灣選手。

24歲的許育修上週在美國網球公開賽男單會外賽3連勝，生涯首度打進美網會內賽，也是本屆單打唯一台灣選手。世界單打排名第237的他首輪迎戰排名第78、去年澳洲網球公開賽 男雙冠軍科基納基斯（Thanasi Kokkinakis）。

許育修打法比對手靈活，不僅底線對抽穩健，也常適時上網壓迫或放短球，逼出對方失誤。人高馬大的科基納基斯球質渾重，但穩定性欠佳，且一度在失誤後怒摔球拍，與沉著應戰的許育修形成鮮明對比。

首盤第4局，許育修把握對方失誤連下4分，成功破發，順利以6比3拿下這盤。第2盤第6局，許育修5度化解破發點，驚險保住發球局，並在下一局成功破發，6比4再下一盤。

兩盤在手的許育修第3盤首局錯失3個破發點，又因非受迫性失誤增加，首度未能保住發球局，最終以3比6丟掉這盤。

進入第4盤，許育修找回狀態，首局化解破發點後保住，下一局乘勝追擊，以一記反手直線致勝球成功破發，氣勢大振。許育修之後穩紮穩打，在邁向勝利的第9局，以一記反拍致勝球拿下首個賽末點，6比3再拿一盤，鏖戰近3小時拿下勝利瞬間他拋下球拍，興奮振臂歡呼。

許育修身材雖居劣勢，但耐抽的他全場擊出49記致勝球，比對手多10記；只出現1次雙發失誤，比對手少9次；非受迫性失誤41次，也比對手少14次。

許育修1月打進澳網 男單會內賽，初登網壇大滿貫舞台，但首輪不敵澳洲選手德米瑙爾（Alex de Minaur）出局。

8月在成都世界大學運動會打出耀眼成績後，許育修前進美網，從會外賽打起，成為繼盧彥勳、王宇佐、莊吉生、曾俊欣後，第5位闖進美網男單會內賽的台灣選手。會內賽首輪告捷後，更成為2017年盧彥勳以來首位挺進美網男單次輪的台灣選手。

許育修與世界球王、尋求衛冕的西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）同列籤表上半部，下一戰將面對男單第16種子、世界單打排名第16的英國好手諾瑞（Cameron Norrie）。