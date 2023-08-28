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男籃世界盃／點點開花轟下希臘 美國2連勝輕鬆到手

記者曾思儒／即時報導
里夫斯(右)（Austin Reaves）15分、6助攻都是全隊最高。(美聯社)
里夫斯(右)（Austin Reaves）15分、6助攻都是全隊最高。(美聯社)

備受矚目的美國隊，男籃世界盃第2戰面對希臘隊沒遇太大阻礙，半場已取得兩位數領先，且團隊前22罰沒任何失手，點點開花下以破百的108：81打下2連勝，提前搶下C組的晉級資格。

美國隊今天得分點眾，且團隊前22罰都命中，直到第三節末的班切羅（Paolo Banchero）錯失第一罰，才打破美國完美的罰球命中率。

影片來源:ESPN YouTube

首節美國只以23：19領先，不過第二節29：25後打出13：0攻勢，半場已取得50：37領先；第三節美國再灌進29分，帶著79：56領先進入第四節，最後10分鐘繼續拉開差距，最終就以27分差距迎接2連勝。

美國今天12人上陣都有分數進帳，4人得分兩位數，里夫斯（Austin Reaves）15分、6助攻都是全隊最高，布朗森（Jalen Brunson）和愛德華（Anthony Edwards）各13分，板凳出發的波提斯（Bobby Portis）展現高效率，上場13分鐘就拿下10分。

美國先發大將英格倫（Brandon Ingram）表現持續低迷，首戰面對紐西蘭，上場16分鐘僅拿2分，今天上場17分鐘，4投2中拿5分。

希臘當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）缺席世界盃，今天以帕帕亞尼斯（Georgios Papagiannis）17分最高。

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