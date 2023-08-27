我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度稻米出口又有新限制 再度威脅全球供給

商務部長雷蒙多抵達北京 展開4天訪問

男籃世界盃／落後18分逆轉 日本驚奇退芬蘭 奪亞洲首勝

記者曾思儒／即時報導
日本隊在男籃世界盃打出感動一戰，擊敗NBA爵士隊「芬蘭司機」馬卡南領軍的芬蘭隊。(歐新社)
日本隊在男籃世界盃打出感動一戰，擊敗NBA爵士隊「芬蘭司機」馬卡南領軍的芬蘭隊。(歐新社)

面對NBA爵士隊「芬蘭司機」馬卡南（Lauri Markkanen）領軍的芬蘭隊，主場迎敵的日本隊今天男籃世界盃打出感動一戰，大和軍團克服最多18分落後，第四節172公分的後衛河村勇輝扮演奇兵，替補出賽狂轟25分，助隊以98：88捍衛主場，打下本屆世界盃第一場亞洲隊伍的勝利，許多球員和球迷都落下淚水。

沖繩主場迎敵的日本，今天開出漂亮開局，首節3分42秒比江島慎完成「4分打」後取得13：5領先；首節比江島慎就攻下9分，助隊取得22：15領先。

第二節芬蘭打出6：0攻勢，日本雖有富永啓生外線止血，但日本前7分鐘也只靠他2次外線出手換得分數，芬蘭揚提寧（Mikael Jantunen）外線進球後芬蘭取得30：28超前。日本直到2分58秒才靠比江島慎罰球再取分，他1分52秒再完成「3分打」，加上今年歸化成日本籍的霍金森（Joshua Haakon Hawkinson）打進，讓日本咬住比數，但芬蘭節末連飆外線，半場已取得46：36領先。

日本第三節一度落後到18分，但富永啓生先飆外線，馬場雄大再轟進壓哨三分球，讓日本三節打完仍以63：73緊追芬蘭。

第四節富永啓生外線率先破網，接續他一次抄球得手造成芬蘭違反運動精神犯規，2罰1中後霍金森在籃下單打得手，差距縮小到69：73；芬蘭雖有揚提寧外線止血，日本172公分的後衛河村勇輝馬上回敬三分彈，霍金森再打進後追到74：76，4分35秒河村勇輝「3分打」後日本更以79：78反超。

3分51秒河村勇輝再飆進外線，芬蘭雖喊出暫停仍沒止血，霍金森兩罰後日本取得84：78領先，渡邊雄太追加外線後日本領先擴大到87：78；芬蘭先靠馬卡南中斷得分荒，薩林（Sasu Salin）也在外線連飆兩記外線追分，1分22秒時芬蘭追到86：91，但日本暫停後河村勇輝再飆外線，收下保險分的日本最終就以98：88迎接逆轉勝。

效力NBA灰熊隊的渡邊雄太，首戰對德國轟下20分，今天雖失常，全場6投1中僅拿4分，但隊友挺身而出，霍金森繳出28分、19籃板，22歲的河村勇輝上場25分鐘，三分球7投4中轟下25分外帶9助攻，富永啓生和比江島慎各17分，讓轟下27分的馬卡南退場。

日本和芬蘭、德國及澳洲同屬E組，首戰不敵德國，今天逆轉芬蘭，29日分組最終戰將遭遇NBA球星雲集的澳洲隊，力拚分組前2的晉級機會。

影片來源：YouTube FIBA - The Basketball Channel

日本 德國 NBA

上一則

MLB／女球迷高舉「請用我的韌帶」 大谷翔平持續寫紀錄

延伸閱讀

核汙水排海波及旅遊業 中赴日旅遊現「退團潮」

核汙水排海波及旅遊業 中赴日旅遊現「退團潮」
中反日情緒升高 青島日本人學校遭人擲石

中反日情緒升高 青島日本人學校遭人擲石
核汙水排海引發中國「反日潮」95後老闆親手砸店抗議

核汙水排海引發中國「反日潮」95後老闆親手砸店抗議
日排核汙水 蔡政府沉默 藍批看台灣人命不值錢

日排核汙水 蔡政府沉默 藍批看台灣人命不值錢

熱門新聞

美墨聯賽盃冠軍賽最後由守門員對守門員，結束這場OK史詩對決。(擷自FOX Soccer影片)

史詩PK大戰10:9 守門員對決 美國颳起「梅西瘋」

2023-08-20 18:43
中國隊球員李凱爾（左一）在比賽中進攻。（新華社）

男籃世界盃／中國隊慘輸 首位歸化球員李凱爾得0分 網：真的NBA出身？

2023-08-26 19:38
喬丹二兒子馬克斯(左)、皮朋前妻拉莎(右)。(取材自Instagram)

NBA／將與皮朋前妻步入禮堂？喬丹兒子：我們在找地點

2023-08-21 20:55
投手大谷因韌帶撕裂本季確定關機，若確定動刀恐怕身價會大受影響。（美聯社）

MLB／大谷受傷恐損身價 洛時：沒球隊會給一刀流5億元

2023-08-24 18:50
邁阿密國際19日獲得美墨聯賽盃冠軍，隊友將梅西拋起慶祝。（Getty Images）

足球／梅西1人救全隊 邁阿密國際奪隊史首座冠軍獎盃

2023-08-20 00:11
轉戰美國表現依舊搶眼的梅西，傳聞沙烏地阿拉伯仍在嘗試挖角他。（路透）

足球／梅西滿意美國新生活 沙國富爸爸仍開價要「租他」1年

2023-08-19 02:40

超人氣

更多 >
「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名
「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正

「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正
別管鮑爾怎麼說 Fed升息可能已大功告成

別管鮑爾怎麼說 Fed升息可能已大功告成
拜登演說鬼扯一堆 失智症引發「虛談現象」？

拜登演說鬼扯一堆 失智症引發「虛談現象」？
亞裔體內「永久性化學物質」 明顯高於其他族裔

亞裔體內「永久性化學物質」 明顯高於其他族裔