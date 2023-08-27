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MLB／女球迷高舉「請用我的韌帶」 大谷翔平持續寫紀錄

記者陳宛晶／即時報導
天使隊大谷翔平（右）4局盗上二壘，腹部還被球打到。（Getty Images）
天使隊大谷翔平（右）4局盗上二壘，腹部還被球打到。（Getty Images）

不能投球的大谷翔平，在打擊區、壘間繼續逞威，昨天面對紐約大都會隊3打數敲出2安打都是長打，保送讓他「僅」上一壘時，還接連闖二壘、三壘，自己創造長打效果，天使隊終場以5：3擊敗大都會隊，在紐約的3連戰先取前2勝。

此戰場邊有女球迷高舉「大谷翔平，請用我的韌帶」標語，吸引媒體注意，而負傷的大谷擔任先發第2棒、指定打擊出賽，首打席掃出二壘打，朱力（Brandon Drury）補上安打將他送回本壘，天使首局就有分數進帳。

天使第2局的攻勢從莫尼亞克（Mickey Moniak）的陽春砲展開，接續還有二壘打、一壘打的串聯，大谷翔平掃向右外野深處在邊線附近落地，他一路連繞三個壘包，跑出一支三壘打、貢獻1分打點，天使單局進帳4分，取得5：0領先。

大谷第4局再獲保送，先盗上二壘，雖被傳球打在腹部上，他繼續闖三壘成功，本季第18、19盗相繼出爐，第7局則是打向中外野方向的飛球遭到接殺。

大谷是大聯盟近26年來首位單場有二壘打、三壘打、保送及雙盜的選手；此外，大谷本季累積8支三壘打，與皇家隊游擊手威特（Bobby Witt）並列排頭，目前在全壘打、三壘打榜上都稱王。

影片來源：YouTube Shotime Story

天使 大谷翔平 大都會

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