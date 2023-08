MLB／女球迷高舉「請用我的韌帶」 大谷翔平持續寫紀錄

不能投球的大谷翔平 ,在打擊區、壘間繼續逞威,昨天面對紐約大都會 隊3打數敲出2安打都是長打,保送讓他「僅」上一壘時,還接連闖二壘、三壘,自己創造長打效果,天使 隊終場以5:3擊敗大都會隊,在紐約的3連戰先取前2勝。

此戰場邊有女球迷高舉「大谷翔平,請用我的韌帶」標語,吸引媒體注意,而負傷的大谷擔任先發第2棒、指定打擊出賽,首打席掃出二壘打,朱力(Brandon Drury)補上安打將他送回本壘,天使首局就有分數進帳。

