NBA／柯瑞是最佳控衛？名嘴曝喬丹私訊：魔術強森才是

柯瑞 (Stephen Curry)和魔術強森(Magic Johnson)誰是史上最偉大控衛,近期引發球迷熱議,在柯瑞認同自己可與魔術強森相提並論後,《ESPN》名嘴史密斯(Stephen A. Smith)在節目上爆料,「籃球之神」喬丹 (Michael Jordan)針對此事特別在大清早私訊給他表達看法。

史密斯先前支持柯瑞是史上最佳控衛,而柯瑞被問到同樣問題時也自信已能和魔術強森相比,但史密斯爆料喬丹對此不以為然,特地在早上5點54分時傳簡訊回覆他:「魔術強森毫無疑問才是史上最佳控衛,雖然柯瑞非常接近,但不能排在魔術前面。」

"I beg to differ on greatest point guard of all-time. Magic Johnson is easily the best PG of all-time. Steph Curry is very close, but not in front of Magic."



