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NBA／柯瑞是最佳控衛？名嘴曝喬丹私訊：魔術強森才是

聯合新聞網／即時報導
喬丹(中)、魔術強森(左)。 （美聯社）
喬丹(中)、魔術強森(左)。 （美聯社）

柯瑞（Stephen Curry）和魔術強森（Magic Johnson）誰是史上最偉大控衛，近期引發球迷熱議，在柯瑞認同自己可與魔術強森相提並論後，《ESPN》名嘴史密斯（Stephen A. Smith）在節目上爆料，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）針對此事特別在大清早私訊給他表達看法。

史密斯先前支持柯瑞是史上最佳控衛，而柯瑞被問到同樣問題時也自信已能和魔術強森相比，但史密斯爆料喬丹對此不以為然，特地在早上5點54分時傳簡訊回覆他：「魔術強森毫無疑問才是史上最佳控衛，雖然柯瑞非常接近，但不能排在魔術前面。」

喬丹再補充說明，「柯瑞是史上最偉大射手，能為隊友創造投籃機會，生涯三分球命中率43%。不過魔術強森發明大三元，當然他不是真正的發明人，但他讓大三元獲得更多關注，這才是屬於控衛的數據，順便一提，他拿過5座冠軍。」

不過有網友並不領情，認為這是史密斯的幻想，有人寫下：「喬丹在清晨5:54分傳訊給他的機率是0%」；但也有網友深感認同，「喬丹說的就是我想聽的」、「喬丹一直以來的最佳控衛就是魔術」。

事實上喬丹和魔術強森都是1992年美國男籃夢幻隊成員，也有在NBA賽場較量過。值得一提的是，喬丹生涯首座總冠軍對手正好是魔術強森所屬的湖人

喬丹 柯瑞 NBA

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