我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔租客鎚殺案 童目睹過程：爸爸瘋了、滿地是血

華婦摔死在紐約布朗士醫院樓梯間 5天後才被發現

MLB／大谷受傷恐損身價 洛時：沒球隊會給一刀流5億元

聯合新聞網／即時報導
投手大谷因韌帶撕裂本季確定關機，若確定動刀恐怕身價會大受影響。（美聯社）
投手大谷因韌帶撕裂本季確定關機，若確定動刀恐怕身價會大受影響。（美聯社）

大谷翔平今年球季結束後將成為自由球員，原本外界看好他能拿到總值至少5億元的大合約，如今大谷出現右肘尺側副韌帶（UCL）撕裂傷勢，除了本季不能投球外，「洛杉磯時報」記者迪喬瓦納（Mike DiGiovanna）更指出，新合約金額會大受影響。

投手大谷本季出現不少傷勢，包括指甲裂開、手指起水泡及右手抽筋。大谷先前自請跳過一次先發，沒想到這次再度登板就出事，只投1.1局就黯然退場，根據天使球團說法，大谷是右手肘尺側副韌帶撕裂。這跟他2018年受傷位置差不多，他當時決定動TJ手術，關機一年。

對此，迪喬瓦納發文寫道，「如果大谷進行第二次TJ手術，將對他的自由球員身價產生巨大衝擊，無法想像有球隊願意花5億美元讓他成為一刀流球員。」迪喬瓦納也提出一項解決方案，「給大谷一份指定打擊薪水，並提供大量的投球激勵獎金。」

大谷今年在投手丘上繳出10勝5敗、防禦率3.14，132局投出167次三振的成績，打擊也有44轟、91分打點、3成04打擊率的誇張數據。儘管接下來投球成績無法增加，天使戰績又低迷，但根據「Fangraphs」網站計算，大谷的勝場貢獻值（fWAR）高達8.5；美聯第二名的席格（Corey Seager）fWAR只有5.0，因此大谷仍是美聯MVP最大熱門。

天使 大谷翔平 洛杉磯

上一則

梅西周末訪大紐約 門票炒至逾2萬 末排座位約400元

下一則

NBA／柯瑞是最佳控衛？名嘴曝喬丹私訊：魔術強森才是

延伸閱讀

MLB／慘了…大谷翔平韌帶撕裂 投手大谷本季關機

MLB／慘了…大谷翔平韌帶撕裂 投手大谷本季關機
MLB／大谷敲第44轟 但手臂疲勞只投1局

MLB／大谷敲第44轟 但手臂疲勞只投1局
MLB／大谷翔平敲第44轟 但僅投1.1局退場 教頭解釋了

MLB／大谷翔平敲第44轟 但僅投1.1局退場 教頭解釋了
MLB／要不到大谷、楚奧特簽名 前天使投手出奇招

MLB／要不到大谷、楚奧特簽名 前天使投手出奇招

熱門新聞

美墨聯賽盃冠軍賽最後由守門員對守門員，結束這場OK史詩對決。(擷自FOX Soccer影片)

史詩PK大戰10:9 守門員對決 美國颳起「梅西瘋」

2023-08-20 18:43
轉戰美國表現依舊搶眼的梅西，傳聞沙烏地阿拉伯仍在嘗試挖角他。（路透）

足球／梅西滿意美國新生活 沙國富爸爸仍開價要「租他」1年

2023-08-19 02:40
邁阿密國際19日獲得美墨聯賽盃冠軍，隊友將梅西拋起慶祝。（Getty Images）

足球／梅西1人救全隊 邁阿密國際奪隊史首座冠軍獎盃

2023-08-20 00:11
歐尼爾。（路透）

NBA／51歲歐尼爾輕鬆灌籃 發文爭取10天3.5億元合約

2023-08-17 18:45
喬丹二兒子馬克斯(左)、皮朋前妻拉莎(右)。(取材自Instagram)

NBA／將與皮朋前妻步入禮堂？喬丹兒子：我們在找地點

2023-08-21 20:55
圖為英格蘭隊15日在練球。（Getty Images）

女足世界盃／冠軍賽前瞻 足球會「回家」嗎？

2023-08-19 20:57

超人氣

更多 >
房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎

房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎
日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮
好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算

好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算
最會裝傻4星座 除了雙魚城府深 個個都狠角色

最會裝傻4星座 除了雙魚城府深 個個都狠角色
李玟「好聲音」最後身影… 忍痛唱完全曲 後半段不見全身鏡頭

李玟「好聲音」最後身影… 忍痛唱完全曲 後半段不見全身鏡頭