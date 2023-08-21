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MLB／吉田正尚對洋基5支0、吞3K 亞洲3成打者只剩大谷

記者藍宗標／即時報導
紅襪隊吉田正尚今天5次打數掛零、吞下3次三振。(美聯社)
紅襪隊吉田正尚今天5次打數掛零、吞下3次三振。(美聯社)

紅襪隊作客紐約大豐收，今天又以6：5擊敗洋基隊，不但完成3連戰橫掃，而且對戰7連勝，不過日籍球星吉田正尚5次打數掛零、吞下3次三振，本季打擊率從3成01掉到2成97，亞洲球員達到3成只剩大谷翔平

大聯盟目前只有8人打擊率超過3成，國聯、美聯各4人，馬林魚隊阿拉斯（Luis Arraez）一度有機會挑戰4成，目前3成57仍是大聯盟打擊王，道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）3成33居次，美聯排名第1是光芒隊迪亞茲（Yandy Diaz）3成25。

天使隊今天休兵，大谷翔平打擊率3成06在大聯盟排名第7、美聯第3，全壘打43支、三壘打7支都在大聯盟並列榜首，打點89分排名第6。

吉田前天對洋基3連戰首戰4打數2安打，包括首局3分砲，全場攻下4分打點，接下來兩戰10次打數只有1安、吞下4次三振，目前打擊率2成97在大聯盟排名11、美聯第6，還是相當夠水準。

紅襪目前打了124場，以66勝58敗在美聯東區排名第4、美聯外卡第5，還有爭取季後賽的機會，吉田出賽109場，打擊率、126支安打都在隊上排名第1。

至於投手表現，目前26人達到10勝，小熊隊史提爾（Justin Steele）、勇士隊史泰德（Spencer Strider）14勝並列大聯盟榜首，光芒隊艾佛林（Zach Eflin）13勝獨居美聯第1，兩位亞洲代表是大谷、大都會隊千賀滉大，目前都是10勝，接下來是藍鳥隊菊池雄星9勝、教士隊達比修有8勝。

大谷翔平 洋基 大都會

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