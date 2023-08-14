NBA／稱哈登體態沒問題 經紀人：明年有MVP呼聲不意外

哈登經紀人對哈登新賽季的身體狀況深感樂觀。（美聯社）

76人明星後衛哈登（James Harden）原先為了被交易而執行球員選項，但如今轉隊夢碎，慘遭76人「霸王硬上弓」留下。為此他也放話要缺席新賽季訓練營，此舉也被外界質疑會不會像過去一樣用沒控管的體態報復球隊？近期哈登經紀人佩恩（Troy Payne）在受訪時就澄清哈登休賽季至今專注於訓練，會以「最佳體態」迎接新賽季。

哈登的交易風波最終在昨日76人宣告停止談判下結束，新賽季的他有很高機率要續批76人戰袍。原先屬意快艇 的哈登在休賽季不斷表明不想繼續跟76人合作，也幾乎與總管莫雷（Daryl Morey）撕破臉，但依舊是無法如願轉隊。

在76人拒絕討論哈登交易後，哈登陣營也傳出將不出席球隊季前訓練營，此舉被視為與球隊抗爭的手段。事實上這已不是哈登第一次有類似的操作，在2020開季前他就曾向火箭喊出「賣我」未果，最終以「走鐘」的體態開季，引起球迷間不少熱議。

這次哈登的遭遇與2020年幾乎如出一轍，外界也十分好奇他會不會用同樣方法向球隊表達無聲的抗議。不過哈登經紀人佩恩在受訪時趕緊闢謠，提到哈登休賽季的訓練菜單十分有紀律，並對他新賽季的體態表示樂觀。

「他現在的紀律無可挑剔，我很高興他開始訓練了。我們將用整個8、9月的時間來讓這件事情繼續下去，讓他處於職業生涯最佳狀態，我想我們可以在夏天結束到達那階段。」佩恩說：「如果他明年出現在MVP的討論名單，我不會太意外。」