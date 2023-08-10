MLB／楚奧特秀「被大谷三振」紀念卡 表情控管遭調侃

三張球員親簽卡。（取材自推特）

天使 隊大谷翔平 和「神鱒」楚奧特（Mike Trout）在經典賽的夢幻對決，成為球迷難以忘懷的畫面。楚奧特用兩張照片回憶這個經典瞬間，不過他的表情控管也被球迷調侃。

楚奧特在個人推特發布與大谷翔平及翻譯水原一平的合照，手中拿著鑑定好且有大谷翔平與楚奧特本人簽名的球員卡。楚奧特寫道，「我們不會忘記楚塔尼（Troutani）標誌性的時刻。」

A Troutani “signature” moment we’ll never forget 😬 pic.twitter.com/PKZViAR20U — Mike Trout (@MikeTrout) August 9, 2023

貼文一出，馬上引發球迷討論，「這是一張很棒的卡片，完美照片」、「這些卡片50年後會變得很值錢，太羨慕了」、「真是全球性的時刻！」、「有多的卡片嗎？」。另外還有許多人吐槽楚奧特嚴肅的表情。

「楚塔尼」球員卡是《Topps》球員卡公司發行的《Topps Now》系列卡，卡面是大谷翔平三振楚奧特的瞬間，從楚奧特第2張照片可發現，三張卡都已經由球員卡鑑定公司《PSA》鑑定完成，有手寫編號1/3到3/3號，1/3卡相9分、簽名10分；2/3和3/3都是卡相10分、簽名10分的滿分卡。

球員卡上有兩人的簽名，大谷翔平旁邊有「日本」兩字，楚奧特則有「USA」，3/3的卡面則寫下「Captain America！」由於這是球員本人親自加簽的球員卡，所以是世界上絕無僅有的三張卡。

大谷翔平稍早也在個人IG回應，「謝謝你楚奧特，你真棒，永遠不會忘記那一刻。」