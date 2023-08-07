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藤浪晉太郎「準完美一局」 102.6哩飆破日投紀錄

記者陳宛晶／即時報導
在交易大限前被送到金鶯繳出了不俗的成績單。(美聯社)
在交易大限前被送到金鶯繳出了不俗的成績單。(美聯社)

距離「完美一局」，藤浪晉太郎就只差1球，但今天好投之餘，還以102.6哩（約165.1公里）的火球刷新日本投手快球速紀錄，壓制性的好投獲得金鶯隊教頭海德（Brandon Hyde）力讚。

金鶯今天靠5名投手聯手封鎖，以2：0擊敗大都會隊，成為本季大聯盟第二支、美聯第一支達到70勝的球隊。

藤浪在8局登板，面對阿隆索（Pete Alonso）、史都華（DJ Stewart）都是3球三振，面對納瓦耶茲（Omar Narvaez）的打席也是先取得2好球，第3球被打成游擊上方的小飛球出局，差一點就是9球3K的完美一局。

藤浪破紀錄的一球出現在面對史都華的第3球，而從大聯盟導入Statcast系統以來，日籍投手僅大谷翔平、藤浪晉太郎投過超過100哩的球速，大谷的最速一球為2022年9月10日面對太空人隊時的101.4哩，而藤浪光是本季已被測出92球100哩以上、7球102哩以上，先前的最快紀錄為102.1哩，此役以102.6哩突破自我。

「這是我看過最棒的藤浪表現，擁有驚人、宰制性的球威。」海德表示，看了他今天的表現，克服控球問題，「我為他感到驕傲，他完全展現了藤浪是怎樣的一名投手。」

太空人 大都會 大谷翔平

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