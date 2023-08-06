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棒球變拳擊 守護者教頭評右勾拳「不有趣但好想笑」

記者陳宛晶／即時報導
拉米瑞茲（中）、安德森（右）在場上起衝突。（擷自YouTube@ESPN）
拉米瑞茲（中）、安德森（右）在場上起衝突。（擷自[email protected]

白襪5日以7：4擊敗守護者隊之戰，把棒球場變成拳擊場，拉米瑞茲（Jose Ramirez）、安德森（Tim Anderson）直接在場上擺起拳擊手架勢，不僅轉播主播當場「入戲」播起拳擊賽來，連守護者教頭法蘭柯納（Terry Francona）賽後都被問到對子弟兵拳法的評價。

火爆場面出現在6局下，拉米瑞茲敲出右外野邊線落地的安打，頭部撲壘挑戰二壘，從安德森的胯下滑進二壘，拉米瑞茲起身後指著安德森的鼻子罵，下一秒就見安德森把手套一脱，準備上演大場面。

兩人都瞬間從棒球員切換到拳擊手模式，擺出拳頭，跳躍身子等待出擊時機，安德森先出手，被拉米瑞茲一個側身閃過，拉米瑞茲連揮了兩拳落空，第三次出手直擊安德森的臉上將他KO倒地。

兩軍板凳清空，選手們先是忙著架開事主，氣氛看似短暫冷靜下來，隨後在教練陣營爆發第二波爭執，幾位老人家開始推擠起來。

比賽因此延遲14分鐘，6人遭到驅逐出場，除了安德森、拉米瑞茲之外，守護者投手克拉塞（Emmanuel Clase）、教頭法蘭柯納、三壘指導教練薩布洛夫（Mike Sarbaugh）、白襪教頭葛里佛（Pedro Grifol）都領到出場罰單。

安德森賽後並未受訪，拉米瑞茲則是解釋自己當時朝安德森碎念的原因，「他一直都不尊重比賽，導火線不是昨天的比賽，而是更久之前，我終於找到機會跟他說點什麼，告訴他『不要這樣』。」

至於隨後上演的格鬥戰，拉米瑞茲說：「他的反應就是『來幹架啊！』如果他想打，那我就奉陪，我必須保護我自己…我應該有一拳有打到他吧！」

有趣的是，法蘭柯納賽後也被問到對拉米瑞茲這記左勾拳的評價，而他先是正色糾正：「是右勾拳」，隨後表示，「這不有趣，但老實說，真的很難不笑出來。」

拉米瑞茲（中）、安德森（右）在場上起衝突。（美聯社）
拉米瑞茲（中）、安德森（右）在場上起衝突。（美聯社）

影片來源： YouTube The Couch GM

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