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U12世界盃／中華隊爭冠對美4連敗 亞軍作收

記者蘇志畬／台南即時報導
U12世界盃少棒賽冠軍戰對美國隊，中華隊在三壘前將對方跑者觸殺出局。記者劉學聖／攝影
U12世界盃少棒賽冠軍戰對美國隊，中華隊在三壘前將對方跑者觸殺出局。記者劉學聖／攝影

美國隊猶如中華隊在U12世界盃少棒賽最大心魔，今天在冠軍戰再度交鋒，雖有沈偉凡神來一棒敲追平安、2分砲，包辦4分打點，然而追不上被美國強打轟出滿貫砲的差距，中華隊最終以4：10輸給美國，在冠軍戰對美吞下4連敗。

中華隊今年以開賽7連勝提前取得冠軍戰門票，不料首度遇到美國隊就吞敗，加上今天也沒能逆轉局面，在U12世界盃對戰美國隊戰績2勝6敗，今年以及2013、2015、2017，隊史4座亞軍都是敗給美國。

今天先發投手高聖凱前3局力保不失，4局上續投出現安打、保送後被換到右外野，葉壘接手後被高梅茲（Gavin Gomez）敲出安打，丟掉1分，之後美國隊又靠高飛犧牲打得分，好在抓到三壘跑者，成功止血。

U12世界盃少棒賽冠軍戰對美國隊，中華隊先發投手高聖凱。記者劉學聖／攝影
U12世界盃少棒賽冠軍戰對美國隊，中華隊先發投手高聖凱。記者劉學聖／攝影

4局下中華隊馬上還以顏色，2出局、一三壘有人，沈偉凡敲出右外野的二壘安打，一棒送回2名跑者，追平比數，棒打昨天滑壘時剷倒沈偉凡的厄利（Tyler Early）。

厄利昨天轟出滿貫砲擊敗中華隊，今天轉身站上投手丘，先發4局被中華隊敲出4支安打，丟掉2分無關勝敗，另有6次三振、2次四壞保送。

5局上出現分野，葉壘被敲安後又讓對手盜上三壘，一度飆出三振回穩，但接下來一壘手邱亞恩的失誤，讓美國隊跑者回來得到超前分。

U12世界盃少棒賽冠軍戰對美國隊，中華隊中繼投手葉壘。記者劉學聖／攝影
U12世界盃少棒賽冠軍戰對美國隊，中華隊中繼投手葉壘。記者劉學聖／攝影

6局上葉壘再次遇到亂流，保送後被連敲兩安，無人出局形成滿壘，接著暴投送分，再因高飛犧牲打、二壘安打連掉2分，接手的黃譯皜也壓不住，連兩次四死球形成滿壘，接著被「大隻佬」亨利直接一棒將球掃到中外野飛越「打者之眼」，超巨大的滿貫砲攻下7分大局。

中華隊6局下沒有放棄，王羽翔先敲出二壘打，兩出局後沈偉凡大棒一揮，將球送到左外野全壘打牆外，掀起全場巨大歡呼聲，只可惜最終仍未能逆轉。

最終高聖凱先發3局被敲4支安打，掉1分，另有3次三振、2次四壞，葉壘投完2.1局退場，被敲5支安打，丟掉6分有5分責失，承擔敗投，黃譯皜0.2局被敲2安、掉3分。

影片來源：YouTube 緯來體育台

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