大谷抽筋還炸第40轟 但天使勝場慘遭牛棚「刷退」

大谷擊出第本季第40發全壘打，開心與隊友慶祝。(路透)

右手抽筋的大谷翔平 ，還是為天使 隊貢獻快腿和重砲，今天在6局下發動關鍵盜壘成功，助天使單局攻下2分逆轉，再於8局下敲出陽春砲、本季第40轟，但個人再精采的表現，還是不敵自家牛棚放火，終結者艾斯特維茲（Carlos Estévez）壞球連發付出代價，遭菜鳥馬洛威（Cade Marlowe）掃出逆轉滿貫砲，天使終場以3：5輸球，吞下3連敗。

大谷今天開啟「雙刀模式」只撐4局，在用球數59球、0：0時先從投手丘上退下，確定勝場停留在9勝，要成就大聯盟史上第一人連兩年雙位數勝投、開轟偉業還要再等等。球團隨後表示，大谷是因右手及手指抽筋，因此提早換投。

大谷此役開局就被克勞佛（J.P. Crawford）敲出安打，「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）的打席原有機會形成雙殺，但一壘手克朗（C. J. Cron）發生傳球失誤，無人出局已被攻占一、三壘，大谷接下來連抓3個出局數脫身。

大谷度過此役的最大難關，最終投4局被敲3安打、無失分，送出4次三振、1次保送，扣掉4月17日對紅襪隊因雨只投2局延賽，這是他本季首度先發未滿5局。

天使一換投就掉分，蘇亞雷茲（Eugenio Suarez）6局上敲出陽春砲，而水手先發投手、亞裔 新秀布萊恩．胡（Bryan Woo）壓制前5局，卻怎麼也解決不了大谷，前兩打席對戰分別被敲安打、保送，6局下、兩出局時再度碰到大谷，投到3壞球後決定故意四壞，而大谷隨後發動盜壘，再趁著克朗的安打跑回追平分，穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）的二壘打再挹注超前分。

大谷在8局下炸裂陽春砲，飛行距離390呎，此役2打數2安打、4打席全數上壘，追加本季第40轟、第14盗，他是今年第一位達到40轟的選手，也是繼2021年的46轟後再次達到40轟賽季。

天使帶著3：1領先進入第9局，出現此戰的最大反轉，艾斯特維茲登板壞球連發，因2保送、1安打堆滿壘包，再被7月剛升上大聯盟的菜鳥馬洛威掃出一發致命的逆轉滿貫轟。