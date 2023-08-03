我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑龍江暴雨釀橋梁坍塌2車落水 大量稻田被淹沒

韓專家：LK-99缺「這個」 不足以證明是室溫超導體

世大運百米跑21秒 背後竟扯出田協搞裙帶、濫權

中央社班加羅爾2日綜合外電報導
索馬利亞選手阿里甫起跑就已落後其他選手一大截。(截自YouTube)
索馬利亞選手阿里甫起跑就已落後其他選手一大截。(截自YouTube)

參加成都世大運的索馬利亞短跑選手在女子100公尺賽事跑了超過21秒，遭網友挖苦。索國青年與體育部長認為選拔出錯，除將田徑協會主席停職調查，也準備採取法律行動。

路透報導，20歲的阿里（Nasra Abukar Ali）在世界大學運動會女子100公尺比賽跑出將近22秒的成績，排名墊底，比奪下金牌選手的11秒58成績慢了超過10秒。

社群媒體上瘋傳的影片顯示，當其它選手衝過終點線時，畫面裡頭甚至無法看見沒有受過訓練的阿里。當她不急不徐跨越終點線的時候，還稍微擺手彈跳了一下。

索馬利亞青年與體育部長穆哈莫德（Mohamed Barre Mohamud）說，索馬利亞奧林匹克委員會調查發現，阿里既不是運動員，也不是跑者。

穆哈莫德在聲明中表示：「索馬利亞田徑協會主席達赫（Khadijo Aden Dahir）做出濫用權力、搞裙帶關係、在國際舞台上破壞國家名譽等行為。」

英國「衛報」（The Guardian）報導，青年與體育部在另一份聲明中表示，據傳阿里是達赫的親戚，因此得到出賽機會。

穆哈莫德表示：「根據這些調查結果，索馬利亞奧會應該將達赫停職。」

英國廣播公司（BBC）報導，穆哈莫德認為此事令人尷尬，索馬利亞田協據報已經同意就阿里為何入選代表隊展開調查。

索馬利亞因為選拔運動員參加國際賽事而鬧上新聞早有前例。

2016年，繆斯（Maryan Nuh Muse）在里約奧運女子400公尺比賽中跑了1分10秒14，因而成為話題。這個項目的平均成績為約48秒。

不過繆斯當年那一跑得到許多喝彩。索馬利亞女性運動員面臨艱難培育環境，凸顯她們參加重要體育賽事的難能可貴。

雖落後第一名整整10秒，到了終點還是開心了跳了一下。(截自YouTube)
雖落後第一名整整10秒，到了終點還是開心了跳了一下。(截自YouTube)

運動員 社群媒體 奧運

上一則

女足世界盃／摩洛哥力擒哥倫比亞晉16強 德國淘汰

延伸閱讀

世大運百米跑21秒81超慢 索馬利亞女將怎麼參賽的？

世大運百米跑21秒81超慢 索馬利亞女將怎麼參賽的？
參加世大運的中國聽障泳將 與高手過招「像作夢一樣」

參加世大運的中國聽障泳將 與高手過招「像作夢一樣」
世大運雙槓「塌了」 美選手險摔 中官方：教練未扣鎖柄

世大運雙槓「塌了」 美選手險摔 中官方：教練未扣鎖柄
世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

熱門新聞

中國女足隊要在本屆世界盃小組賽中脫穎而出，仍困難重重。圖為隊員28日賽前合影。（歐新社）

女足世界盃／中國8月1日戰英格蘭 3情況分析晉級可能

2023-07-29 02:55
英格蘭以6比1懸殊比分淘汰中國，輕鬆闖進16強。(新華社)

女足世界盃／英格蘭6比1大勝 中國首次小組賽就淘汰

2023-08-01 11:02
塞爾蒂克前鋒布朗（Jaylen Brown）與綠衫軍簽下歷史等級的破紀錄大約後，令許多網友表示不值，認為布朗不會左手運球，憑甚麼拿到這麼多錢。(路透)

NBA／布朗簽下破紀錄合約 網酸：拿這麼多錢不會左手運球？

2023-07-27 08:27
喬丹的經營手段備受質疑，也為此和老友巴克利絕交。（美聯社）

NBA／曾不留情批評操盤卻遭喬丹絕交 巴克利：這是我的工作

2023-08-01 07:57
圖為美國隊22日預賽首戰越南，以3：0擊敗越南開出紅盤。(路透)

女足世界盃／美國1：1荷蘭 淨勝球優勢暫居小組第1

2023-07-26 23:04
2023女子世界盃足球賽D組賽事，中國以1比0擊敗海地。（美聯社）

女足世界盃／中國1比0踢倒海地奪小組賽首勝

2023-07-28 10:41

超人氣

更多 >
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成
杜魯多婚姻危機疫情時有「預告」？吃瓜群眾：妻子確診 他卻沒事

杜魯多婚姻危機疫情時有「預告」？吃瓜群眾：妻子確診 他卻沒事