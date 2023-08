世大運百米跑21秒81超慢 索馬利亞女將怎麼參賽的？

世大運屬於學生競賽,並沒有設置參賽門檻,但各國還是會推派待磨練的潛力新星與會,基本上都有一定水準,甚至不乏世界級選手。然而田徑場上女子百公尺項目,卻出現一名靠「關係」圓夢的選手,他最終跑出21秒81超慢速成績完賽,也讓外界嘖嘖稱奇。

這名選手是來自非洲索馬利亞的阿布卡(Nasro Ali Abukar),她跑完100公尺花了21秒81,理所當然在50名選手中墊底,距離第49名的13秒64也差了一大截,事實上這成績比很多小學生還慢。

這則短跑影片很快在網路上發酵,已有超過6100萬觀看次數,起跑後很明顯可以看到,墊底的就是阿布卡,她幾乎是以「慢跑」的速度在比賽。

至於阿布卡到底是怎麼拿到參賽資格的,據外電報導,索馬利亞雖然還是有不錯的選手,但阿布卡是該國田徑協會高官的姪女,用錢就能改變很多事,這就是答案。

由於沒有資料可參考,這到底是不是史上最慢的女子百公尺成績得打上問號,但已有媒體直接下標這是「史上最慢」,但可以確定的是絕對是史上最讓人傻眼的事件。

值得一提的是索馬利亞總共就只有2人參賽,但另一人就正常多了,伊多(HASSAN Ali idow)在男子1500公尺以3分45秒45成功晉級準決賽。

The Ministry of Youth and Sports should step down. It's disheartening to witness such an incompetent government. How could they select an untrained girl to represent Somalia in running? It's truly shocking and reflects poorly on our country internationally. pic.twitter.com/vMkBUA5JSL