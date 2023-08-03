世大運百米跑21秒81超慢 索馬利亞女將怎麼參賽的？

索馬利亞女將參加田徑100公尺，以超過21秒成績完賽讓人傻眼，開跑後就一路墊底。 (影片截圖)

世大運屬於學生競賽，並沒有設置參賽門檻，但各國還是會推派待磨練的潛力新星與會，基本上都有一定水準，甚至不乏世界級選手。然而田徑場上女子百公尺項目，卻出現一名靠「關係」圓夢的選手，他最終跑出21秒81超慢速成績完賽，也讓外界嘖嘖稱奇。

這名選手是來自非洲索馬利亞的阿布卡（Nasro Ali Abukar），她跑完100公尺花了21秒81，理所當然在50名選手中墊底，距離第49名的13秒64也差了一大截，事實上這成績比很多小學生還慢。

這則短跑影片很快在網路上發酵，已有超過6100萬觀看次數，起跑後很明顯可以看到，墊底的就是阿布卡，她幾乎是以「慢跑」的速度在比賽。

至於阿布卡到底是怎麼拿到參賽資格的，據外電報導，索馬利亞雖然還是有不錯的選手，但阿布卡是該國田徑協會高官的姪女，用錢就能改變很多事，這就是答案。

由於沒有資料可參考，這到底是不是史上最慢的女子百公尺成績得打上問號，但已有媒體直接下標這是「史上最慢」，但可以確定的是絕對是史上最讓人傻眼的事件。

值得一提的是索馬利亞總共就只有2人參賽，但另一人就正常多了，伊多（HASSAN Ali idow）在男子1500公尺以3分45秒45成功晉級準決賽。