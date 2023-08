MLB／交易大限只換回2名投手 洋基球迷嗆：開除凱許曼

洋基 本季戰績不佳,交易大限前只換回2名投手,沒有對貧弱打線做補強,今天又以2:5輸給光芒再吞3連敗,持續在美聯東區墊底,因此洋基球迷紛紛在推特 上表達對洋基總管凱許曼(Brian Cashman)及老闆的不滿。

洋基用自家農場第29名的投手瓦雷拉(Juan Carela),向白襪換回牛棚投手米道頓(Keynan Middleton)。米道頓本季已出賽39場,主投36.1局送出47次三振,防禦率3.96。

接著洋基用現金和遊騎兵做交易,換回前百大新秀投手霍華德(Spencer Howard)。現年27歲的霍華德本季只在大聯盟投3.1局,防禦率10.80,今年在3A防禦率5.40。

許多洋基球迷在推特怒轟,「開除凱許曼」、「你們應該為自己感到羞恥」、「沒想到會這麼糟糕」。也有許多球迷說反話嘲諷,「通過這些動作補強陣容,左外野、三壘、捕手及外野的部分做得好」、「這筆交易將帶來冠軍」、「震驚聯盟的交易」。目前推特有開除凱許曼的標籤,以及各式各樣的合成圖。

Everyone share this tweet to help me get #FireCashman trending. pic.twitter.com/twdnzYuxSV