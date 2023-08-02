瓦德茲7局開始拚無安打 捕手：賽前就有感覺

瓦德茲（左）（Framber Valdez）手馬多納度（右）（Martin Maldonado）開心相擁。(路透)

太空人 隊王牌投手瓦德茲（Framber Valdez）投出生涯第一次無安打比賽，自言從7局開始就「感覺有機會」，接過3場無安打比賽的捕手馬多納度（Martin Maldonado）笑說：「我從賽前牛棚就有感覺。」

瓦德茲今天面對守護者隊，以93球投完9局，沒有被敲出任何安打，僅因1次保送讓對手上壘，但也在該局出現雙殺，只面對「最低消」的27人次結束比賽，另有7次三振。

「前幾場比賽我不是很專心。」瓦德茲說，自己第一次承認此事，「但今天我非常專注，保持積極正面，準備好抓下所有出局數。」

瓦德茲真的做到，成為太空人隊史第12位投出無安打比賽的投手，也是第1位左投，他說：「投到第7局時，我告訴自己，可以不被敲出任何安打結束比賽，到了第8局感覺還是很好，就像第1局一樣，就是持續攻擊打者，拿出最好表現。」

馬多納度生涯接捕過第3場無安打比賽，他說：「我從牛棚接捕就有感覺，他不是在開玩笑，從那時候就完全進入狀況。」

這是大聯盟本季第3場無安打比賽，前兩場分別是洋基 隊投手赫曼（Domingo German）6月29日在奧克蘭 對運動家隊投出完全比賽，老虎隊則在7月9日靠3名投手完成接力無安打比賽，而太空人前一次獨立投出無安打比賽的投手是2019年韋蘭德（Justin Verlander），今天透過交易回到太空人。