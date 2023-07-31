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洋基18K慘中之慘是瑞佐 5K還被再見三振生涯13年首見

記者藍宗標／即時報導
瑞佐站著不動遭到宣判好球三振，氣噗噗的向主審理論。(美聯社)
瑞佐站著不動遭到宣判好球三振，氣噗噗的向主審理論。(美聯社)

洋基隊今天投打失靈，不但先發投手塞佛里諾（Luis Severino）投不滿4局失9分，打線也吞下18次三振，以3：9不敵美聯龍頭金鶯隊，一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）慘吞5K，創下生涯13年最慘紀錄。

塞佛里諾首局就被金鶯打了11人次，狂失7分讓洋基無法挽回戰局，打線9人更有8人吞K，除了瑞佐5次打擊全部三振，包爾斯（Jake Bauers）、史丹頓（Giancarlo Stanton）各吞3K，這是洋基從1903年起，對戰巴爾的摩球隊單場最多K紀錄。

洋基曾在2019年4月4日對老虎隊之戰吞下18K，今天再創淒慘紀錄，瑞佐也是繼「法官」賈吉（Aaron Judge）2021年5月6日對太空人隊之戰後，洋基再次出現單場吞下5K的球員。

瑞佐2011年升上教士隊大聯盟，生涯歷經小熊、洋基，今天首次被三振5次，包括9局上再見三振，他說：「一場比賽吞下5K對我來說非常罕見，希望從這一刻開始出現轉折。」

塞佛里諾只投3.1局退場，被揮出10支安打，失9分全是自責分，本季戰績掉到2勝5敗、防禦率7.49，坦言今天怎麼投都不對勁。

他形容自己的表現非常糟糕，無法有效掌控直球，儘管卡特球還不錯，但金鶯打線很強，沒有犯錯空間，「毫無疑問，我是這場比賽最爛投手。」

洋基 太空人

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