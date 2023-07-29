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MLB／聽三壘手的話 藍鳥敬遠大谷翔平 2連勝天使

記者蘇志畬／即時報導
29日的比賽，藍鳥隊以6：1擊敗天使隊。(Getty Images)
29日的比賽，藍鳥隊以6：1擊敗天使隊。(Getty Images)

藍鳥球星的質疑藍鳥教頭聽到了。天使大谷翔平今天續戰藍鳥隊，被兩度故意四壞保送，雖然仍有長打演出但無緣連三場開轟，最後打席更被主審好球帶搞到氣噗噗，藍鳥隊就以6：1擊敗天使隊。

大谷翔平近期手感火燙，前天對老虎隊單場雙響砲，昨天移師多倫多對上藍鳥隊也在首打席炸裂，甚至引發插曲，藍鳥三壘手查普曼（Matt Chapman）當下對總教練發怒，質疑「為什麼我們要給他球打？他X的他是那隊唯一能打的」。

結果今天大谷再戰藍鳥隊，首打席被觸身球擊中，3局上作為首名打者敲出二壘打，但沒能得分，接著0：0平手5局上1出局、二壘有人獲得敬遠，該局天使隊靠滿壘後觸身球擠回1分，6局上藍鳥2：1領先下，則是2出局、一二壘有人獲敬遠，就是不給他好球打。

藍鳥後來取得5分領先，9局上大谷再次上場打擊，在1出局一壘有人時大谷終於有攻擊機會，然而1好1壞後，一顆偏內角變速球、一顆偏外角曲球都被判好球，讓大谷一度與主審爭執，無奈搖頭退場。

大谷翔平最終2打數1安打，另外3次四死球上壘，打擊率上升到3成02，那支從馬諾亞（Alek Manoah）手中揮出的二壘安打，擊球初速113.6英哩（約183公里）相當強勁。

大谷翔平被徹底封鎖，也讓藍鳥隊能夠連兩場擊敗天使，藍鳥教頭史奈德（John Schneider）賽後也直言：「就是聽從查普曼的指示，聽我們三壘手的話，結果真的有效，很高興我有跟查普曼聊聊。」

天使隊大谷翔平29日戰藍鳥隊，被兩度故意四壞保送，雖然仍有長打演出但無緣連三場開...
天使隊大谷翔平29日戰藍鳥隊，被兩度故意四壞保送，雖然仍有長打演出但無緣連三場開轟。(路透)

大谷翔平 天使

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