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拒與俄對手握手遭撤格 烏克蘭劍后獲邀參加巴黎奧運

中央社洛桑28日綜合外電報導
烏克蘭擊劍女將哈爾蘭。（歐新社）
烏克蘭擊劍女將哈爾蘭。（歐新社）

烏克蘭擊劍女將哈爾蘭昨天在米蘭世界錦標賽奪冠，卻因賽後拒絕與俄羅斯對手握手而遭到撤銷資格。國際奧林匹克委員會（IOC）今天邀請她參加明年的巴黎奧運

路透社報導，國際奧會寄給哈爾蘭（Olga Kharlan）一封主席巴赫（Thomas Bach）簽署的信函，當中表示，如果哈爾蘭未能獲得巴黎奧運參賽資格，國際奧委會將給予她增額參賽資格。

信中還說：「請大家放心，在烏克蘭這個極度艱難時期，國際奧會將持續全力支持他們的選手和奧會界。」

哈爾蘭曾奪下4面奧運獎牌，並數度世界排名第一。她昨天在米蘭世錦賽個人賽以15比7贏得勝利，但賽後拒絕與以中立身分參賽的俄羅斯對手斯米爾諾娃（Anna Smirnova）握手。

擊劍比賽規定，選手必須與對手握手，否則將被罰「黑牌」。

烏克蘭青年與體育部長赫特塞特（Vadym Huttsait）在臉書（Facebook）發文表示，樂見國際奧會的決定。他說：「儘管過去24小時，我和我的團隊遭受各種仇恨（言論）攻擊，但經過我們為了烏克蘭選手權益而持續不懈的努力…我們現在取得第一個成果。」。

赫特塞特還表示，為了撤銷哈爾蘭未來參賽的「黑牌」及防止其他運動發生類似情況，「努力仍持續進行」。

烏克蘭擊劍協會（NFFU）也力挺哈爾蘭。

自從俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭、並以白俄羅斯作為侵略跳板後，已有其他運動項目的烏克蘭選手拒絕與俄羅斯和白俄羅斯選手握手，包括網球女將絲薇托莉娜（Elina Svitolina）與柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）。

國際奧會今天稍早表示，各項運動的國際協會應帶著敏感度處理與烏克蘭和中立選手有關的情況。

烏克蘭 白俄羅斯 奧運

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