我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

員工平均待不到2年…蘋果遭評「美國最差勁雇主」原因曝光

阿拉斯加獵熊+美女陪睡 華男涉經營高端遊被起訴

羽球／不敵新任球后安洗瑩 戴資穎苦吞對戰4連敗

記者劉肇育／即時報導
台灣羽球好手戴資穎（圖）29日在日本羽球公開賽中，敗給南韓選手安洗瑩。（美聯社）
台灣羽球好手戴資穎（圖）29日在日本羽球公開賽中，敗給南韓選手安洗瑩。（美聯社）

台灣羽球一姐戴資穎今天在BWF超級750系列的日本羽球公開賽4強賽，遭遇下周將首度登上世界球后的南韓一姐安洗瑩，也是雙方繼上周南韓公開賽冠軍賽後再度交鋒，最終戴資穎就以17：21、12：21連續兩周遭到安洗瑩擋道。

今年狀況火熱已經拿下6座冠軍，包括上周南韓公開賽冠軍賽擊敗戴資穎的安洗瑩，昨天在日本公開賽搶下4強門票，而現任球后山口茜意外出局後，確定將在下周登上世界球后寶座，也是「女單F4」中最後一位登上球后寶座的成員。

南韓選手安洗瑩目前是世界羽球球后。（美聯社）
南韓選手安洗瑩目前是世界羽球球后。（美聯社）

而今天的4強賽安洗瑩與戴資穎也上演今年第6度的交鋒，儘管近期處在對戰3連敗，但戴資穎今天開局就趁著安洗瑩還在暖機，打出一波7：1的攻勢，儘管隨後安洗瑩靠著戴資穎的失誤追近比分，但戴資穎仍是以11：4領先進入技術暫停，

不過在首局過程中戴資穎就兩度向裁判反應場邊觀眾干擾其接發球，大會也兩度進行廣播勸阻，而這似乎也影響到戴資穎的節奏，技術暫停過後安洗瑩打出6：0攻勢，甚至靠著戴資穎的連續失誤，取得19：16領先，最終安洗瑩也以21：17逆轉拿下首局。

第二局安洗瑩乘勝追擊，在局中後拉開差距，最終以21：12勝出，連續兩周闖進到決賽，並將與印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）和中國大陸何冰嬌之戰的勝者爭冠。

南韓 羽球 日本

上一則

女足世界盃／中國8月1日戰英格蘭 3情況分析晉級可能

延伸閱讀

羽球／台「麟洋配」擊敗印尼球王 拚東京奧運後首冠

羽球／台「麟洋配」擊敗印尼球王 拚東京奧運後首冠
南韓羽賽／失誤過多不敵安洗瑩 戴資穎亞軍仍寫個人最佳

南韓羽賽／失誤過多不敵安洗瑩 戴資穎亞軍仍寫個人最佳
溫網／約克維奇闖4強 球后不敵「外卡媽媽」

溫網／約克維奇闖4強 球后不敵「外卡媽媽」
溫網／烏克蘭女將再演「新媽」驚奇 逼退球后闖4強

溫網／烏克蘭女將再演「新媽」驚奇 逼退球后闖4強

熱門新聞

熱火球星巴勒特在中國太原見球迷。(截取自巴特勒IG)

熱火球星巴特勒中國行 被球迷丟鞋上台砸中頭

2023-07-21 13:35
美國女子足球國家隊大多數都沒有開口唱國歌，且選擇將雙手放在背後。(美聯社)

美國女足隊不唱國歌 「個人自由vs.代表國家」掀論戰

2023-07-23 13:54

足球／梅西邁阿密國際首秀 傷停補時自由球絕殺對手

2023-07-21 22:45
塞爾蒂克前鋒布朗（Jaylen Brown）與綠衫軍簽下歷史等級的破紀錄大約後，令許多網友表示不值，認為布朗不會左手運球，憑甚麼拿到這麼多錢。(路透)

NBA／布朗簽下破紀錄合約 網酸：拿這麼多錢不會左手運球？

2023-07-27 08:27
詹姆斯（右）看梅西邁阿密首秀。

足球／梅西首秀就絕殺對手 詹姆斯、小威廉絲成座上賓

2023-07-22 18:58
布朗尼。（路透）

NBA／詹皇長子布朗尼心臟驟停已脫離險境 眾球星發文祈福

2023-07-25 22:14

超人氣

更多 >
值得三思…做這五件事 恐有損個人信用

值得三思…做這五件事 恐有損個人信用
有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱

有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱
港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬
保持大腦健康 神經科學家做這五件事

保持大腦健康 神經科學家做這五件事
疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外

疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外