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MLB／「我要親手結束」 大谷再投第9局是他的意志

記者陳宛晶／即時報導
大聯盟生涯第一次完封，大谷展現強烈的意志力。(Getty Images)
大聯盟生涯第一次完封，大谷展現強烈的意志力。(Getty Images)

大谷翔平今天連演兩部大片，連敵軍老虎隊總教練辛區（A.J. Hinch）都認證：「兩場比賽，他都是主角。」被問到大谷的投球或打擊更好時，直白回應：「我才不要今天選，他今天在投、打兩端都狠狠踹了我們屁股。」

大谷先在午場擔任先發投手，以111球投完9局，只被敲1安打、無失分，晚場則是貢獻雙響砲，幫助天使分別以6：0、11：4擊敗老虎。

大谷8局投完用97球，對於第9局再上的決定，天使總教練尼文（Phil Nevin）透露，「8局投完時，我去看看他的狀況，他當時就說了『我要結束這場比賽』，他想要投完，我也有一樣的想法。」

大谷的表現讓老虎陣營滿是讚許，同場對戰的先發投手、前隊友羅倫佐（Michael Lorenzen）說：「我去年就看過了，他真的很神，擁有不可思議的力量。」午場唯一從大谷手中敲安的卡本特（Kerry Carpenter）說：「我不知道其他人還有沒有機會看到這樣的表現，今天可以現場見證實在難得。」

辛區選不出「投手大谷」或「打者翔平」哪個更好，但看到他身為投手的那一面，還有一項難得的點，「他不太會一再重複相同的球路，落入其他投手會落入的陷阱，感覺他可以隨心所欲用各種方式讓打者出局。」

天使 大谷翔平

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