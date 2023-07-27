我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／昆蟲美食走入日餐廳 嘗蟋蟀咖喱、蠶刺身

華郵獨家：川普缺錢時 「這間」銀行大方貸款2億多

MLB／天使不讓了 換來白襪1先發、1後援投手

記者蘇志畬／即時報導
白襪強投吉歐利托（Lucas Giolito）轉投天使，預計將為天使的先發輪值帶來重大貢獻。(美聯社)
白襪強投吉歐利托（Lucas Giolito）轉投天使，預計將為天使的先發輪值帶來重大貢獻。(美聯社)

美職天使隊真的改當買家，今天從白襪隊手中交易來先發投手吉歐利托（Lucas Giolito）、後援投手羅培茲（Reynaldo Lopez），補強投手深度，也代表會留下大谷翔平、持續朝季後賽邁進。

根據大聯盟官網報導，天使隊跟白襪隊進行交易，以左投布希（Ky Bush）、捕手奎羅（Edgar Quero）兩名小聯盟潛力新秀，換來具有即戰力的吉歐利托、羅培茲。

29歲的吉歐利托生涯第8個大聯盟賽季，其中第1年效力國民隊，其他7年都在白襪隊，今年球季21場先發拿下6勝6敗、防禦率3.79，121局投出131次三振，三振數排名美聯第10，2019、2020年都在塞揚獎票選前10名內，2020年還曾投出過無安打比賽。

同樣29歲的羅培茲今年後援出賽43場、投42局，成績是2勝5敗4次救援成功、防禦率4.29，近期連8場出賽沒掉分，而且自5月14日（美國時間）以來的防禦率是1.75。

「運動畫刊」今天才撰文指出，天使隊決定留下大谷翔平、改當買家，目標是補強先發、後援投手各1人，如今交易動態完全符合，而目前52勝49敗的天使隊在美聯西區排名第三，距離美聯外卡第三的藍鳥隊有4場勝差，仍有機會爭取季後賽。

天使 大谷翔平 季後賽

上一則

女足世界盃／奈及利亞3比2爆冷退地主澳洲

延伸閱讀

MLB／不滿吞K 大谷撇嘴怒噴主審

MLB／不滿吞K 大谷撇嘴怒噴主審
場邊人語／白襪氣盛 雙城反勝

場邊人語／白襪氣盛 雙城反勝
MLB／不賣大谷翔平 天使隊改當「買家」競爭季後賽

MLB／不賣大谷翔平 天使隊改當「買家」競爭季後賽
MLB／恐是在天使主場終戰 大谷翔平第36轟出爐

MLB／恐是在天使主場終戰 大谷翔平第36轟出爐

熱門新聞

熱火球星巴勒特在中國太原見球迷。(截取自巴特勒IG)

熱火球星巴特勒中國行 被球迷丟鞋上台砸中頭

2023-07-21 13:35
美國女子足球國家隊大多數都沒有開口唱國歌，且選擇將雙手放在背後。(美聯社)

美國女足隊不唱國歌 「個人自由vs.代表國家」掀論戰

2023-07-23 13:54

足球／梅西邁阿密國際首秀 傷停補時自由球絕殺對手

2023-07-21 22:45
詹姆斯（右）看梅西邁阿密首秀。

足球／梅西首秀就絕殺對手 詹姆斯、小威廉絲成座上賓

2023-07-22 18:58
布朗尼。（路透）

NBA／詹皇長子布朗尼心臟驟停已脫離險境 眾球星發文祈福

2023-07-25 22:14
2023女子世界盃足球賽，丹麥隊與中國隊激戰90分鐘，最後以1比0氣走中國女足。（美聯社）

女足世界盃／丹麥1比0絕殺中國

2023-07-22 13:03

超人氣

更多 >
大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...
麥康諾還好嗎？發言途中突然無聲僵住20秒 被護送離開

麥康諾還好嗎？發言途中突然無聲僵住20秒 被護送離開
李玟告別式流程曝光 老公持續神隱 扶靈驚見大咖天后

李玟告別式流程曝光 老公持續神隱 扶靈驚見大咖天后
秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心
曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷