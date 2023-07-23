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游泳／打破費爾普斯紀錄 法小將是他學弟、在美念大學

體育新聞組／即時報導
法國選手馬向在日本福岡打破4乘100米混合泳世界紀錄。（Getty Images）
法國選手馬向在日本福岡打破4乘100米混合泳世界紀錄。（Getty Images）

法國21歲泳將馬向（Leon Marchand）23日在日本福岡舉行的世界水上運動錦標賽，以4分2秒50奪得男子400公尺個人混合式冠軍，同時打破美國泳壇傳奇人物「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps）保持的最後一項世界紀錄。

澎湃新聞網報導，馬向打破費爾普斯2008年保持的4分03秒84紀錄，也成為男子400公尺個人混合式史上首位突破4分03秒大關的運動員

法國選手馬向在日本福岡打破4乘100米混合泳世界紀錄。（歐新社）
法國選手馬向在日本福岡打破4乘100米混合泳世界紀錄。（歐新社）

21歲馬向橫空出世，今年38歲、蓄起紮著丸子頭的費爾普斯也忍不住為他鼓掌，更在頒獎儀式上把這位年輕小將的手臂高高舉起。

「費爾普斯賽後跟我說了很多，其中還有下一次該如何改進。他說我還可以做得更好，這個想法真是可怕。」馬向說。

費爾普斯（右）見證「學弟」馬向打破自己的紀錄，更上台為他頒獎。（Getty Im...
費爾普斯（右）見證「學弟」馬向打破自己的紀錄，更上台為他頒獎。（Getty Images）

馬向目前就讀亞利桑納州立大學，教練鮑勃鮑曼也曾是費爾普斯的教練。「鮑曼告訴我，我看起來像費爾普斯，因為無論在什麼情況下都會全力以赴。即便我睡得太少或是不在狀態，但依然可以始終如一，每天盡最大的努力去訓練。」

數據顯示，自2022年9月以來，馬向在26場個人賽中保持26連勝的不敗戰績。福岡的世錦賽顯然不能滿足馬向，他下一個目標是2024的巴黎奧運，「為了奧運，我需要變得更強。」馬向說。

奧運 亞利桑納州 運動員

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