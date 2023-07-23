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南韓羽賽／失誤過多不敵安洗瑩 戴資穎亞軍仍寫個人最佳

記者曾思儒／即時報導
戴資穎。（本報資料照片）
戴資穎。（本報資料照片）

台灣羽球「一姊」戴資穎，首闖BWF超級500系列的南韓公開賽決賽，23日遭遇尋求衛冕的「地主希望」、世界排名第二的南韓好手安洗瑩，小戴在失誤較多下以9：21、15：21吞下對戰3連敗，亞軍成績仍是個人在南韓公開賽最佳紀錄。

南韓公開賽總獎金42萬美元，今年女單4強賽再度被「F4」山口茜、安洗瑩、陳雨菲與戴資穎占據，這也是小戴2019年後再度參賽，22日她力退日本「世界球后」山口茜，打進生涯第一場南韓公開賽決賽。

這是戴資穎本季拿下的第三張冠軍賽門票，前兩次在亞錦賽與台北公開賽都順利摘冠，其中亞錦賽決賽就是拍下安洗瑩，但之後兩度交手都是安洗瑩帶走勝利。

第9度碰頭，小戴雖拿下第1分，但2：2時遭安洗瑩連拿3分，追回1分後又被安洗瑩打出5：0攻勢，進入技術暫停時小戴陷入4：11落後，恢復比賽後差距也沒能縮小，讓安洗瑩以21：9先下一城。

第二局小戴同樣先馳得點，但被四角調動下失誤增加，安洗瑩幾次攻擊也化為分數，再以11：5進入技術暫停；恢復比賽後小戴失誤仍沒減少，雖在8：18時連追3分，12：20更瓦解安洗瑩3個「冠軍點」，無奈原本差距過大，最終仍以15：21吞下交手3連敗。

跪地大吼迎接勝利的安洗瑩，除完成連霸，更收下本季第6冠，冠軍數是女單「F4」之首。

南韓 羽球 日本

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