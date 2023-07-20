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2023女足世界盃首戰 紐西蘭1比0氣走挪威

中央社紐西蘭奧克蘭20日綜合外電報導
紐西蘭女子足球國家隊取得隊史世界盃首勝。(新華社)
紐西蘭女子足球國家隊取得隊史世界盃首勝。(新華社)

澳洲和紐西蘭共同主辦的2023年女子世界盃足球賽今天登場，首戰由東道主之一的紐西蘭迎戰挪威，紐西蘭國家隊以1比0爆冷擊敗遠道而來的挪威隊。

法新社報導，紐西蘭前鋒威金森（Hannah Wilkinson）在下半場開賽不久攻進全場唯一的進球，讓紐西蘭女子足球國家隊取得隊史世界盃首勝。隊友波瑟佛（Ria Percival）賽末12碼罰踢未進，終場紐西蘭就以1比0勝出。

紐西蘭第一大城奧克蘭市中心今天在女足世界盃開踢首日發生致命槍擊案，造成兩人喪命，槍手也已死亡。槍擊案發生地點接近挪威等數國代表隊伍下榻的飯店。

開幕戰賽前為槍擊案2名受害者默哀。紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）和國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）聯袂在奧克蘭的伊甸球場（Eden Park）觀賽。

紐西蘭國家隊並未受到奧克蘭槍擊案的不利影響，靠著前鋒威金森下半場進球，拿下首勝。

紐西蘭國家隊先前5次進軍女足世界盃會內賽，15場比賽都吞敗，本屆代表隊把結束這個可怕的紀錄定為她們本屆賽事的卑微目標。

她們對戰女足世界盃前冠軍的挪威國家隊時，球場來了4萬2137名球迷，門票幾乎售罄，創下紐西蘭國內無論男足或女足賽事的售票紀錄。挪威國家隊未讓前來加油的同胞失望。

至於首戰吞敗的挪威國家隊下榻處離槍擊案僅數公尺，一早就被直升機和救護車輛的聲音吵醒，她們對於比賽結果大感失望。

世界盃 槍擊 足球

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