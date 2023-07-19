我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7年來首漲 紐約公車地鐵基本票價 下月升至2.9元

民調：多數亞裔美國人 對中國看法負面

NBA／再談狠揍波爾事件 格林強調：我不會隨便動手打人

聯合新聞網／ 即時報導
波爾(左)、格林(右)。 (路透)
波爾(左)、格林(右)。 (路透)

勇士4冠功臣格林（Draymond Green）去年揮拳痛毆波爾（Jordan Poole），令外界震驚。當事人波爾（Jordan Poole）日前已被勇士交易到巫師隊，不過許多球迷人好奇事件的來龍去脈，對此，格林在貝佛利（Patrick Beverley）的節目上表示，自己不是會突然情緒失控的人。

去年10月一段勇士內部影片流出，波爾和格林激烈溝通後，格林竟狠揍波爾，格林因此遭外界撻伐。格林和總教練柯爾（Steve Kerr）都曾坦言這件事對休息室氣氛造成影響。勇士最終也衛冕失敗，休賽季管理層決定和格林續約，與波爾分道揚鑣。

目前兩人說了什麼話，始終是謎團。格林在節目上強調，「我不是那種隨便動手打人的人，不會因為一件事，就迅速被激怒到那種程度，我的球隊內沒人能立刻激怒我。我們了解男人間不能說的事，還有那些必須堅守的原則。」

格林這段言論暗示衝突是經過時間醞釀，而非一時興起。相對一直大談的事件加害者，身為受害者的波爾較低調面對此事，值得一提的是，他被交易到巫師當下，立刻取消格林推特帳號追蹤。

勇士 推特

上一則

女子百米跨欄世界紀錄保持人 錯過藥檢3次面臨禁賽

下一則

女足世界盃首度在南半球舉行 美國挑戰史無前例3連霸

延伸閱讀

NBA／波爾被交易 外媒：不是因為格林 而是柯爾受夠了

NBA／波爾被交易 外媒：不是因為格林 而是柯爾受夠了
支持麥卡錫又對同僚爆粗口 格林遭自由黨團除名

支持麥卡錫又對同僚爆粗口 格林遭自由黨團除名
NBA／格林4年1億元續約 勇士省超過4000萬豪華稅

NBA／格林4年1億元續約 勇士省超過4000萬豪華稅
NBA／驚訝波爾被送走 勇士穆迪當下很震驚：我在車上知道的

NBA／驚訝波爾被送走 勇士穆迪當下很震驚：我在車上知道的

熱門新聞

台灣好手謝淑薇(左)與捷克搭檔史翠可娃奪下溫布頓女雙冠軍。(Getty Images)

溫網／謝淑薇奪女雙冠軍 大滿貫第6冠到手

2023-07-16 16:51
拉莎(左)、喬丹二兒子馬克斯(右)。（取材自Instagram）

NBA／喬丹對兒子和皮朋前妻姐弟戀說NO 她稱內心很受傷

2023-07-12 20:39
塞爾維亞名將約克維奇無緣再推高紀錄。（Getty Images）

溫網／約克維奇這一敗太傷 7項「神紀錄」無法達成

2023-07-16 22:48
柯瑞（右）、安戴托昆波（左）是聯盟少數未轉隊的球隊一哥。（美聯社）

NBA／他和柯瑞是最後2名忠誠巨星 字母哥按讚轉發貼文

2023-07-14 08:56
新科溫網男單冠軍阿爾卡拉斯。(歐新社)

溫網／斷約克維奇連霸 「小蠻牛」阿爾卡拉斯5盤馬拉松大戰捧冠

2023-07-16 13:56
西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯生涯首度打進草地大滿貫決賽就登頂。（美聯社）

溫網／20歲就奪冠 「小蠻牛」阿爾卡拉斯：美夢成真

2023-07-16 16:16

超人氣

更多 >
91歲前陸戰隊員 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲前陸戰隊員 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
賭王女兒4月才結婚 婚後一個月和老公沒見過面

賭王女兒4月才結婚 婚後一個月和老公沒見過面
都是笑面虎…揭三大最「腹黑」星座 外表善良內心陰暗

都是笑面虎…揭三大最「腹黑」星座 外表善良內心陰暗
美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中
秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎