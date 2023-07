NBA／再談狠揍波爾事件 格林強調：我不會隨便動手打人

勇士 4冠功臣格林(Draymond Green)去年揮拳痛毆波爾(Jordan Poole),令外界震驚。當事人波爾(Jordan Poole)日前已被勇士交易到巫師隊,不過許多球迷人好奇事件的來龍去脈,對此,格林在貝佛利(Patrick Beverley)的節目上表示,自己不是會突然情緒失控的人。

去年10月一段勇士內部影片流出,波爾和格林激烈溝通後,格林竟狠揍波爾,格林因此遭外界撻伐。格林和總教練柯爾(Steve Kerr)都曾坦言這件事對休息室氣氛造成影響。勇士最終也衛冕失敗,休賽季管理層決定和格林續約,與波爾分道揚鑣。

目前兩人說了什麼話,始終是謎團。格林在節目上強調,「我不是那種隨便動手打人的人,不會因為一件事,就迅速被激怒到那種程度,我的球隊內沒人能立刻激怒我。我們了解男人間不能說的事,還有那些必須堅守的原則。」

格林這段言論暗示衝突是經過時間醞釀,而非一時興起。相對一直大談的事件加害者,身為受害者的波爾較低調面對此事,值得一提的是,他被交易到巫師當下,立刻取消格林推特 帳號追蹤。

