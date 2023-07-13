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MLB／大谷兼任西語翻譯 「守護神」稱讚：他說得很好

聯合新聞網／即時報導
艾斯特維茲認為，大谷的西班牙語說得很好。（美聯社）
艾斯特維茲認為，大谷的西班牙語說得很好。（美聯社）

作為世界最高殿堂，MLB充滿了來自各國的球員，而身處其中的大谷翔平，自然而然地沾染了異文化的氣息，他的隊友艾斯特維茲（Carlos Estevez）就透露，大谷對西班牙語也略懂略懂。

本季從洛磯轉戰天使的守護神艾斯特維茲，出身自多明尼加，因此西班牙語也屬他的母語。初來乍到時，最令艾斯特維茲驚喜的，隊友超級球星大谷竟然會說自己最熟悉的語言，「大谷說得很好，能脫口而出一些很棒的西班牙單字，我很驚訝。」

艾斯特維茲還舉出實例：「我們在用英文聊一些事情時，如果大谷看到某個拉丁選手不太能理解，他就會用西班牙語再說一遍，這總是很有趣。一個拉丁人不懂英文，大谷卻能理解並翻譯成西班牙語。」

事實上在大谷剛旅美時就曾展露西班牙語天賦。2018年還是菜鳥的大谷曾在球隊巴士上，為隊友們獻唱當時最熱門的西班牙語歌曲《Despacito》，逗樂了車上所有前輩們，或許正是從那時候起，大谷培養出了對西班牙語的興趣。

不論大谷下季將前往哪隊，他都將持續和各國球員交流，或許在一段時間後，看到精通更多語言的大谷也不意外。

大谷翔平 天使 MLB

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