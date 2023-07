MLB／大谷兼任西語翻譯 「守護神」稱讚：他說得很好

作為世界最高殿堂,MLB 充滿了來自各國的球員,而身處其中的大谷翔平 ,自然而然地沾染了異文化的氣息,他的隊友艾斯特維茲(Carlos Estevez)就透露,大谷對西班牙語也略懂略懂。

本季從洛磯轉戰天使 的守護神艾斯特維茲,出身自多明尼加,因此西班牙語也屬他的母語。初來乍到時,最令艾斯特維茲驚喜的,隊友超級球星大谷竟然會說自己最熟悉的語言,「大谷說得很好,能脫口而出一些很棒的西班牙單字,我很驚訝。」

艾斯特維茲還舉出實例:「我們在用英文聊一些事情時,如果大谷看到某個拉丁選手不太能理解,他就會用西班牙語再說一遍,這總是很有趣。一個拉丁人不懂英文,大谷卻能理解並翻譯成西班牙語。」

事實上在大谷剛旅美時就曾展露西班牙語天賦。2018年還是菜鳥的大谷曾在球隊巴士上,為隊友們獻唱當時最熱門的西班牙語歌曲《Despacito》,逗樂了車上所有前輩們,或許正是從那時候起,大谷培養出了對西班牙語的興趣。

不論大谷下季將前往哪隊,他都將持續和各國球員交流,或許在一段時間後,看到精通更多語言的大谷也不意外。

Do you want to hear Shohei Ohtani sing 'Despacito' for his teammates? Of course you do



(video via @Jared_Tims)



LINK: https://t.co/A0DYQoymGl pic.twitter.com/3tkVvWIll9