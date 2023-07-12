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溫網／烏俄戰爭另類受害者 俄名將：感覺不配得到支持

記者曾思儒／即時報導
俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）認為自己不受尊重。(Gtetty Images)
俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）認為自己不受尊重。(Gtetty Images)

受烏俄戰爭影響，俄羅斯和白俄羅斯選手今年雖重返溫布頓，卻因國籍受到額外對待，俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）更稱「不配得到支持」，今天8強賽碰塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）仍聽到支持聲，讓他十分感激。

儘管今天4盤落敗，25歲的羅布雷夫仍締造個人溫布頓最佳的8強成績，在倫敦感受到的溫暖更讓他銘感在心，「這兩周我感覺到很棒的支持，今天也是。我所來自的國家能有這樣的支持，感覺很特別。」

羅布雷夫坦言，因為祖國俄羅斯發動戰爭，有時會覺得自己「不值得獲得支持」，球迷的鼓勵因此讓他更加暖心。

烏俄戰爭已經進行超過500天，早在去年2月戰爭爆發時，在杜拜出賽的羅布雷夫就曾在鏡頭上寫下「拜託不要戰爭」的心聲；溫布頓止步8強後，他被問到是否會因來自俄羅斯而有罪惡感，他給了否定答案。

溫布頓列第7種子的羅布雷夫說：「不會。我不知道怎麼說，我已經發表很多聲明，我想我的觀點很明顯，所以不會感到罪惡感。」他強調，不希望任何人陷入戰爭處境中，希望戰事能愈快結束，讓全世界的人們都有機會有好生活。

羅布雷夫無緣4強，不過同胞梅德維夫（Daniil Medvedev）仍有機會繼續挺進，他今天將碰美國「黑馬」優貝斯（Chris Eubanks），尋求4強資格。

白俄羅斯 溫布頓 約克維奇

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