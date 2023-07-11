我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全國炸薯條日來了 5家快餐店免費送薯條

現金回扣誘白卡者拿貴藥 紐約1藥房涉騙醫保300萬

溫網／烏克蘭女將再演「新媽」驚奇 逼退球后闖4強

中央社／倫敦11日綜合報導
烏克蘭選手史維托莉娜在比賽中。（Getty Images）
烏克蘭選手史維托莉娜在比賽中。（Getty Images）

未列種子的烏克蘭選手史維托莉娜（Elina Svitolina）11日在溫布頓網賽中再度演出「新媽」驚奇，以7：5、6：7（5：7）、6：2力克世界排名第一的波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek），闖進女單4強。

世界排名第76的史維托莉娜，去年10月當媽後，今年4月重返巡迴賽事，她將在4強賽與捷克好手萬卓索娃（Marketa Vondrousova）交手，爭取15日的決賽門票。

史維托莉娜此次以外卡身分參賽，一路過關斬將，揮落4位曾贏得大滿貫賽的好手，先是在首輪輕取美國名將大威廉絲（Venus Williams），然後撂倒美國好手珂寧（Sofia Kenin），接著在16強賽扳倒第19種子白俄羅斯對手雅莎蘭卡（Victoria Azarenka），11日又在激戰將近3個小時後讓美國公開賽和法國公開賽現任球后蒙塵。

史維托莉娜賽後表示，她打算「享受此刻，喝杯啤酒」。

「如果你賽前告訴我，我會打進4強，我會說你瘋了。」史維托莉娜在上個月的法國公開賽也闖進8強。

在另一場也是令人跌破眼鏡的女單比賽，世界排名第42的非種子選手萬卓索娃以6：4、2：6、6：4擊敗第4種子美國女將皮古拉（Jessica Pegula），闖進4強。

白俄羅斯 烏克蘭 溫布頓

上一則

謝淑薇攜手老搭檔史翠可娃 勇闖溫網女雙4強

下一則

溫網／約克維奇12度闖4強 46度進大滿貫4強平紀錄

延伸閱讀

溫網／高芙、大坂直美激勵 27歲美國黑馬寫勵志故事

溫網／高芙、大坂直美激勵 27歲美國黑馬寫勵志故事
溫網／8強目標達成 球王「小蠻牛」想實踐奪冠夢想

溫網／8強目標達成 球王「小蠻牛」想實踐奪冠夢想
4盤大戰打了2天 約克維奇勝出 溫網32連勝 晉級8強

4盤大戰打了2天 約克維奇勝出 溫網32連勝 晉級8強
白俄前球后、烏克蘭女將 拒絕握手 雅莎蘭卡：尊重史維托莉娜

白俄前球后、烏克蘭女將 拒絕握手 雅莎蘭卡：尊重史維托莉娜

熱門新聞

西西帕斯與女友芭多薩放閃。(取材自Instagram)

溫網／西西帕斯、芭多薩共創情侶帳號高調放閃

2023-07-04 19:00
喬丹二兒子馬克斯(左)、皮朋前妻拉莎(右)。(取材自Instagram)

NBA／認同皮朋前妻和兒子差16歲姐弟戀？喬丹搖頭：NO

2023-07-05 01:53
小甜甜布蘭妮（左）與NBA狀元溫班亞瑪之間風波未歇，布蘭妮粉絲對溫巴亞瑪大開嘲諷。（美聯社）

NBA狀元首戰表現不如預期 小甜甜粉絲狂諷「現世報」

2023-07-09 12:48
歌手布蘭妮（左圖）聲稱遭到NBA新秀溫班亞瑪（右圖）的保鑣攻擊。（美聯社）

NBA／布蘭妮控遭其保全打臉 溫班亞瑪：我被她抓住

2023-07-06 21:16
柯瑞(左)、保羅(右)現身夏季聯賽比賽現場。 (取材自官方推特)

NBA／保羅透露和柯瑞練球彈無虛發 一句話回應是否當替補

2023-07-10 19:30
唐西奇向相戀多年的女友求婚成功。(路透)

NBA／唐西奇「7月7日」求婚成功 百萬粉絲見證幸福

2023-07-08 19:20

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元

亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元
想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降
樹擋紐約天際線 他砍鄰居32棵巨木 復原得花150萬元

樹擋紐約天際線 他砍鄰居32棵巨木 復原得花150萬元