溫網／烏克蘭女將再演「新媽」驚奇 逼退球后闖4強

烏克蘭選手史維托莉娜在比賽中。（Getty Images）

未列種子的烏克蘭 選手史維托莉娜（Elina Svitolina）11日在溫布頓 網賽中再度演出「新媽」驚奇，以7：5、6：7（5：7）、6：2力克世界排名第一的波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek），闖進女單4強。

世界排名第76的史維托莉娜，去年10月當媽後，今年4月重返巡迴賽事，她將在4強賽與捷克好手萬卓索娃（Marketa Vondrousova）交手，爭取15日的決賽門票。

史維托莉娜此次以外卡身分參賽，一路過關斬將，揮落4位曾贏得大滿貫賽的好手，先是在首輪輕取美國名將大威廉絲（Venus Williams），然後撂倒美國好手珂寧（Sofia Kenin），接著在16強賽扳倒第19種子白俄羅斯 對手雅莎蘭卡（Victoria Azarenka），11日又在激戰將近3個小時後讓美國公開賽和法國公開賽現任球后蒙塵。

史維托莉娜賽後表示，她打算「享受此刻，喝杯啤酒」。

「如果你賽前告訴我，我會打進4強，我會說你瘋了。」史維托莉娜在上個月的法國公開賽也闖進8強。

在另一場也是令人跌破眼鏡的女單比賽，世界排名第42的非種子選手萬卓索娃以6：4、2：6、6：4擊敗第4種子美國女將皮古拉（Jessica Pegula），闖進4強。