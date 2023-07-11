謝淑薇攜手老搭檔史翠可娃 勇闖溫網女雙4強

謝淑薇再闖入溫布頓女雙四強，圖為她在2001年溫布頓出賽。(Getty Images)

台灣網球好手謝淑薇今天在溫布頓 網球賽女雙8強賽，和老搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）合作，以7比6（7比5）、6比4擊敗法國和巴西 組合，如願闖進最後4強。

謝淑薇生涯拿過5場大滿貫女雙金盃，其中2013、2019、2021都是獲得溫網冠軍，2014、2023則是紅土的法網冠軍，而2019年的溫網女雙冠軍，就是和史翠可娃聯手拿下。

今年的溫布頓網球公開賽女雙賽事，謝淑薇再度和史翠可娃攜手合作，2人一路闖進今天的8強賽事，對上法國的賈西亞（Caroline Garcia）和巴西組合史蒂芬妮（Luisa Stefani）。

雙方在今天首盤一路激戰到搶7決勝局，兩邊人馬在4比4平手後，謝淑薇和史翠可娃先保住一記發球分，接著又順利破發取得6比4的些微領先，儘管對手順利保住發球分，但接下來謝淑薇和搭檔順利拿下自己的發球分，先以7比5拿下搶7和首盤勝利。

打出氣勢的謝淑薇和史翠可娃，在第2盤依舊表現穩健，在雙方局數3比3平手時，率先破了對手一次發局，取得4比3的關鍵領先。

接著下去的2局雙方都順利保發，謝淑薇和史翠可娃進入到第10局自己的發球局時，很快就取得40比15的2個賽末點後順利拿下，2人也再度攜手闖進今年溫網4強。

溫布頓網球公開賽從1968年進入公開賽階段，至今僅2020年因為疫情 關係停辦，謝淑薇分別在2019、2021年拿下冠軍，且都是不同搭檔，更顯現出她的「百搭」特質。

今年謝淑薇和史翠可娃再度闖進4強，對手將是捷克鮑茲科娃（Marie Bouzkova）/西班牙的托摩（Sara Sorribes Tormo），以及德國席格門（Laura Siegemund）和俄羅斯的芝芙娜瑞娃（Vera Zvonareva）之間的勝方。