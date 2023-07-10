溫網／謝淑薇史翠可娃攜手 2盤搶7成功晉女雙8強

謝淑薇(右)與捷克搭擋史翠可娃再傳佳績。資料照。 （取材自推特）

台灣選手謝淑薇與捷克女將史翠可娃今天在溫布頓網球錦標賽女雙16強賽，以7比5、7比6（7比4）拍下日本 選手加藤未唯與印尼 選手艾迪拉，前進8強。

謝淑薇今年6月剛與中國選手王欣瑜法國網球公開賽締造佳績，高舉個人生涯第2座法網 金盃，這次征戰在英國倫敦舉行的溫網，與老搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）再度合作。

謝淑薇與史翠可娃今天溫網女雙16強賽迎戰日本選手加藤未唯與印尼選手艾迪拉（Aldila Sutjiadi）；而加藤未唯今年法網女雙賽事因意外擊中球僮後遭取消資格，後來在混雙摘冠，總算一吐怨氣。

雙方今天歷經開賽互破，「台捷聯軍」盤中再度出擊，儘管隨後遭對手還以顏色，「台捷聯軍」仍耐心與對手周旋，盤末破發得手，以7比5搶下首盤。

「台捷聯軍」次盤連保帶破，連搶3局，可惜第5局發球局失守，且在盤末又浪費1個賽末點機會，讓對手趁機將戰線延長至搶7，所幸「台捷聯軍」及時穩住陣腳，最終以7比6（7比4）勝出。

謝淑薇與史翠可娃曾在2019年攜手拿下溫網冠軍，而謝淑薇2021年溫網改搭比利時女將梅丹斯（Elise Mertens），再度奪冠，加上今年3連勝，謝淑薇自2019年以來在女雙草地大滿貫締造15連勝。

「台捷聯軍」晉級8強後，接下來將出戰法國女將賈西亞（Caroline Garcia）與巴西女將史蒂芬妮（Luisa Stefani）。

另外，詹家姐妹詹詠然與詹皓晴今天在女雙次輪上陣，以2個4比6不敵捷克的鮑茲科娃（Marie Bouzkova）與西班牙的托摩（Sara Sorribes Tormo）這組「歐洲聯軍」，無緣晉級。