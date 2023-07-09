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MLB／大谷投打驚人結束前半季 明星賽可能日籍投打對決

記者藍宗標／即時報導
大谷翔平上半季留下輝煌成績。(USA TODAY Sports)
大谷翔平上半季留下輝煌成績。(USA TODAY Sports)

天使隊結束前半季賽事，大谷翔平投打出色，主要數據都是全隊最佳，32轟和6支三壘打更是大聯盟榜首，71分打點排名第2、奪三振132次第4、103支安打第7，未來身價也愈炒愈高，12日明星賽後邁入後半季賽事，當然還是很有看頭。

天使昨天在客場5：10不敵道奇隊，前半季戰績45勝46敗，無法保住5成勝率，大谷從開幕戰至今只缺席兩場比賽，打擊率3成02在大聯盟名列11、美聯第6。

另外，大谷以投手身分登板17場，其中10場優質先發，戰績7勝4敗、防禦率3.32，不管投打都是天使三冠王。

大聯盟明星賽12日在水手隊主場T-Mobile球場舉行，大谷連續3年入選美聯明星隊，這次在西雅圖將以打者身分亮相，是否有機會對決大都會隊日籍投手千賀滉大，讓日本球迷充滿期待。

千賀轉戰大聯盟首季，目前出賽16場，投出7勝5敗、防禦率3.31，本來打算利用明星賽期間稍微喘息，今天以遞補身分加入國聯明星隊，大都會總教練蕭瓦特（Buck Showalter）說：「我們為他感到興奮，這對他和球隊意義重大。」

千賀目前7勝、奪三振113次都在大聯盟新人領先，成為隊史第5位菜鳥球季就入選明星賽的球員，他表示，明星賽充滿出色球員，很驚訝能夠入選名單，相信到了西雅圖會有更多感覺。

至於可能對決大谷的場面，千賀笑說：「如果可以選擇，我會選擇不要交手，但我知道美、日球迷都會喜歡，到時不管被大谷安打，還是抓到他出局，我都會好好享受這一刻。」

天使 大都會 西雅圖

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