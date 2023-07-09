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NBA狀元首戰表現不如預期 小甜甜粉絲狂諷「現世報」

記者蘇詠智／即時報導
溫班亞瑪在夏季聯賽首戰表現不如預期，網友唱衰是「保全打人不道歉的現世報」。（路透資料照片）
溫班亞瑪在夏季聯賽首戰表現不如預期，網友唱衰是「保全打人不道歉的現世報」。（路透資料照片）

高知名度的紅星總是難以擺脫被捲進各種風波之中，尤其是從年輕時走紅就一大堆離譜傳聞的「小甜甜」布蘭妮，經過了13年被父親監管收入與生活的日子，好不容易重拾自由快兩年，卻還是風風雨雨不斷。

八卦刊物之前稱她的父親與前夫擔憂她吸毒暴斃，讓她火冒三丈，出來表示是「不實報導」；這兩天她又因為在拉斯維加斯遇見NBA聖安東尼奧馬刺隊選秀狀元溫班亞瑪，往他身後拍他的背想跟他打招呼、合照，卻被他的保鑣推開、手臂打到自己的臉，把她弄得很狼狽。

影片來源： YouTube TMZ

布蘭妮對此意外相當不滿，表示自己也很容易被歌迷包圍，但她的保全從來不會對人動粗，警方觀看監視影帶，發現是溫班亞瑪身邊的保鑣用手推開布蘭妮的手，導致她自己的手揮到自己的臉，因而該名保全沒有被起訴，而溫班亞瑪說布蘭妮「從後面抓住他」，布蘭妮則強調只是輕輕拍他的肩膀。

雖然此意外有點變成各說各話，但溫班亞瑪頂著各方矚目，首度在NBA夏季聯盟賽事亮相，投13只中2僅得9分，表現讓人大失所望。布蘭妮的粉絲當然不會輕易放過，忍不住冷嘲熱諷，還稱他與布蘭妮就算1對1PK，他也贏不了。笑他縱容手下對布蘭妮不敬、動粗，馬上就現世報。

而布蘭妮沒有那麼快揮別陰霾，在社群網站上發布圖文，只見圖片中的字樣顯示：「你會再度微笑。」旁邊的文卻是布蘭妮丟出問題：「什麼時候呢，上帝？」令粉絲看了好心疼，覺得她還在等溫班亞瑪道歉，可是應該是等不到，讓她糾結在負面情緒中，走不出來。

布蘭妮的人生是一連串的打擊與不如意，很想知道自己何時能再展笑顏。(圖／摘自IG)
布蘭妮的人生是一連串的打擊與不如意，很想知道自己何時能再展笑顏。(圖／摘自IG)

NBA 社群網站 八卦

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