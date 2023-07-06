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MLB／金鶯游擊手傳球失誤直擊攝影師 擔架抬出場送醫

聯合新聞網／ 即時報導
斯坦德爾被擔架抬出場，不過意識清楚，當下還高舉手比「YA」。（美聯社）
斯坦德爾被擔架抬出場，不過意識清楚，當下還高舉手比「YA」。（美聯社）

金鶯大物游擊手韓德森（Gunnar Henderson）5日在策動一次雙殺時大爆傳，沒想到球直擊邊攝影師的頭部，最後該攝影師被擔架抬出場。

事發在5局下，洋基打者沃爾普（Anthony Volpe）擊出內野滾地球，韓德森接到二壘手傳球，試圖完成雙殺卻出現大暴傳，球正好擊中攝影師斯坦德爾（Pete Stendel）的頭部，他隨後痛苦倒地，比賽因此暫停10分鐘。

洋基因為這次失誤多得1分，取得2：0領先，但金鶯6局上打下4分大局，扭轉戰局。洋基隊沃爾普8局下轟出陽春砲，金鶯隊歐赫恩（Ryan O'Hearn）9局上立刻轟出兩分砲加倍奉還，終場金鶯就以6：3擊敗洋基。

洋基

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