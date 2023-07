MLB／金鶯游擊手傳球失誤直擊攝影師 擔架抬出場送醫

金鶯大物游擊手韓德森(Gunnar Henderson)5日在策動一次雙殺時大爆傳,沒想到球直擊邊攝影師的頭部,最後該攝影師被擔架抬出場。

事發在5局下,洋基 打者沃爾普(Anthony Volpe)擊出內野滾地球,韓德森接到二壘手傳球,試圖完成雙殺卻出現大暴傳,球正好擊中攝影師斯坦德爾(Pete Stendel)的頭部,他隨後痛苦倒地,比賽因此暫停10分鐘。

Yankees game is currently under delay as a cameraman was hit in the head on an overthrow.



He is talking and conscious according to Michael Kay on the broadcast. pic.twitter.com/hKjrGHHnRm