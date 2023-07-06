溫網／用紀錄寫日記 36歲約克維奇透露不老關鍵

36歲塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）。（路透）

36歲塞爾維亞名將約克維奇 （Novak Djokovic），持續用紀錄寫日記，上月法網奪下男網最多23座大滿貫，溫布頓 第二輪再以6：3、7：6（7：4）、7：5橫掃澳洲 對手湯普森（Jordan Thompson），大滿貫第350場勝場入袋，成為史上第3人。

過去只有「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和美國名將小威廉絲（Serena Williams）締造過大滿貫350場勝場紀錄，小約不但成第3人，且因費德勒和小威都已退役，小約想超越小威累積的365勝，再改寫費德勒的369勝紀錄，未來都有機會。

不因年齡畫地自限，小約說：「你是年輕或老全憑自己感覺，我覺得我的身體、我的腦袋到我的心都很年輕。」塞爾維亞名將笑說，他的孩子提醒了自己，「和他們在一起時，那些天真、不可思議的好奇心、純粹的愛和能量，都能增強你的內心。」

小約也說，現在他仍投入在從小就愛上的網球運動裡，可說是非常幸運，也很感恩擁有健康的身體，經過20年職業生涯後還能在這個舞台，可以進行高水準的對抗。

若是36歲的約克維奇繼續維持同樣水準，最終捧起溫布頓金盃，他將追平費德勒8冠紀錄，且成為網球公開化年代後的賽會最年長男子冠軍。

目前小約已經有94座巡迴賽冠軍，且目前23座大滿貫有11座是30歲後打下，小約透露關鍵在於小細節的持續進步，「我從不求巨大進步，我學習、試著進步、試著去理解細微差別，不管是關於比賽、我的身體、營養、恢復，對我有些微幫助的事情都可以。」

小約表示，現階段的自己仍求知若渴，「願意去經歷的話，生活是場很棒的旅程。我只能代表自己，我這36年來經歷很多事情，非常、非常感恩這一切。」