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中國女排3:2逆轉東奧冠軍美國隊 晉級世聯賽總決賽

中新社南韓水原7月2日電
中國隊球員袁心玥（左）和刁琳宇在比賽中攔網。 （中新社）
中國隊球員袁心玥（左）和刁琳宇在比賽中攔網。 （中新社）

2023世界女排聯賽韓國水原站比賽2日進入最後一個比賽日比拼。中國女排與東京奧運會冠軍美國隊苦戰五局，最終以3:2逆轉戰勝對手。至此，中國女排以8勝4負的戰績結束了分站賽比拼，順利晉級總決賽。

本屆世聯賽中國女排參加日本名古屋站、中國香港站和韓國水原站三站賽事12場比賽，在此前的11場比賽中，中國隊獲得了7勝4負的戰績，四場失利分別負於了波蘭隊、意大利隊、塞爾維亞隊和多米尼加隊。

美國女排目前世界排名高居第一，是東京奧運會冠軍，也是中國女排在國際賽場上的老對手。在本屆世聯賽此前比賽中，美國隊取得了10勝1負的戰績。

面對實力強勁的對手，中國女排首局遭遇了嚴峻挑戰，美國隊在攻防兩端表現更為出色，中國女排雖然通過變陣獲得一些成效，但始終未能扭轉頽勢，以18:25先丟一局。

第二局中國隊在攔網、防守等環節有明顯提升，而美國女排頻頻失誤，中國隊以25:19扳回一局。第三局美國女排狀態回暖，雙方比分緊咬，中局階段中國隊一傳出現波動，美國隊趁勢拉開分差，以25:19再下一城。

第四局中國女排開局以6:0領先，雖被美國隊一度迫近比分，但關鍵時刻中國隊頂住壓力，以25:20拿下本局，將大比分扳平。決勝局中國隊在3:5落後的情況下憑藉出色的攔防打出小高潮，完全掌控了場上局勢，迅速反超並拉開比分，最終以15:8拿下勝利。

根據賽程安排，2023世界女排聯賽總決賽將於7月13日至17日在美國阿靈頓舉行，中國、美國、波蘭、土耳其、巴西、德國、日本和義大利八支隊伍獲得了總決賽席位。

東京奧運 日本 義大利

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