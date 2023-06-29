我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州300萬人恐失白卡 簡單一步完成健保轉換

銀行通過壓力測試 道指漲270點

NBA／熱火球迷迫不及待里拉德加盟 發起#FreeDame運動

聯合新聞網／ 即時報導
熱火球星巴特勒(左)、拓荒者里拉德(右)。(美聯社)
熱火球星巴特勒(左)、拓荒者里拉德(右)。(美聯社)

拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）日前和球團高層會面，商討球隊未來。會後拓荒者總管克隆寧（Joe Cronin）強調會圍繞他建隊，不過有消息指出，熱火仍在等待里拉德喊「賣我」，熱火球迷也滿心期待，發起#FreeDame（放過里拉德）運動。

熱火今年演出「老八傳奇」，闖進總決賽才被金塊隊擊敗。球季結束後傳出他們想透過交易得到第3名球星，聯手巴特勒（Jimmy Butler）及阿德巴約（Bam Adebayo）。里拉德近期也暗示想和好友阿德巴約打球，加上各種交易流言，讓許多熱火球迷按耐不住情緒，在推特發起的#FreeDame主題標籤，吸引眾多球迷熱情參與。

事實上，整起事件起因是有球迷希望拓荒者交易來阿德巴約，在網路上發起#FreeBam標籤，還自製合成招募看板，因此引發熱火球迷不滿，才有#FreeDame反擊。

許多球迷在推特上發揮創意，製作各式各樣里拉德穿上熱火球衣的合成圖，#FreeBam的文章相形失色。

推特

上一則

NBA／快艇將裁掉老將葛登 預計省下1.1億元豪華稅

延伸閱讀

熱火老八傳奇闖冠軍賽功敗垂成 汲取教訓展望未來

熱火老八傳奇闖冠軍賽功敗垂成 汲取教訓展望未來
NBA／阿德巴約兩節狂飆18分 熱火背水一戰半場7分領先

NBA／阿德巴約兩節狂飆18分 熱火背水一戰半場7分領先
NBA／要求阿德巴約專注進攻 前年度教頭：你當不了約柯奇

NBA／要求阿德巴約專注進攻 前年度教頭：你當不了約柯奇
NBA／熱火第4節逆轉扳平 搶回主場優勢

NBA／熱火第4節逆轉扳平 搶回主場優勢

熱門新聞

霍華德父子深情擁抱。（Getty Images）

NBA／霍華德之子爆冷第11順位獲選 父子擁抱畫面感人

2023-06-23 08:20
米勒被黃蜂以榜眼選入。（美聯社）

NBA／黃蜂榜眼嗆喬丹老了是老凡人 喬治才是他的GOAT

2023-06-23 07:35
過去頻頻在西區戰場廝殺的柯瑞(右)和保羅，兩人新賽季將並肩作戰。（路透）

NBA／合體柯瑞全力衝擊總冠軍 保羅：感到非常興奮

2023-06-23 06:45
一位佛大畢業生，雖沒有高中、大學打籃球資歷，卻成功闖關取得NBA選秀資格。 （截自抖音）

NBA／鑽漏洞？網紅「沒打過籃球」 成功進入選秀名單

2023-06-22 19:35
普林斯透過推特才知道灰狼拒絕給自己新球季保障合約。(取材自Instagram)

NBA／悲情…灰狼隊普林斯 上網才知自己失業了

2023-06-28 22:17
「法國怪物」溫班亞馬（Victor Wembanyama）毫無意外地成為2023年NBA選秀狀元。（歐新社）

NBA／選秀狀元不意外 溫班亞馬能超越詹姆斯？全球矚目

2023-06-22 21:01

超人氣

更多 >
男星「新四大頂流」… 王一博、肖戰、易烊千璽後 他也入選了

男星「新四大頂流」… 王一博、肖戰、易烊千璽後 他也入選了
年薪279萬元 DoorDash共同創辦人當「送餐司機」

年薪279萬元 DoorDash共同創辦人當「送餐司機」
31年前受領養到美國 她跨海尋恩警 續90天父女情

31年前受領養到美國 她跨海尋恩警 續90天父女情
台灣#Me Too沉默多日 陶晶瑩發聲：姐姐妹妹站起來

台灣#Me Too沉默多日 陶晶瑩發聲：姐姐妹妹站起來
陳建州再捲性騷 被控趁妻子范瑋琪懷孕時「強抱索吻女藝人」

陳建州再捲性騷 被控趁妻子范瑋琪懷孕時「強抱索吻女藝人」