NBA／熱火球迷迫不及待里拉德加盟 發起#FreeDame運動

拓荒者當家球星里拉德(Damian Lillard)日前和球團高層會面,商討球隊未來。會後拓荒者總管克隆寧(Joe Cronin)強調會圍繞他建隊,不過有消息指出,熱火仍在等待里拉德喊「賣我」,熱火球迷也滿心期待,發起#FreeDame(放過里拉德)運動。

熱火今年演出「老八傳奇」,闖進總決賽才被金塊隊擊敗。球季結束後傳出他們想透過交易得到第3名球星,聯手巴特勒(Jimmy Butler)及阿德巴約(Bam Adebayo)。里拉德近期也暗示想和好友阿德巴約打球,加上各種交易流言,讓許多熱火球迷按耐不住情緒,在推特 發起的#FreeDame主題標籤,吸引眾多球迷熱情參與。

事實上,整起事件起因是有球迷希望拓荒者交易來阿德巴約,在網路上發起#FreeBam標籤,還自製合成招募看板,因此引發熱火球迷不滿,才有#FreeDame反擊。

許多球迷在推特上發揮創意,製作各式各樣里拉德穿上熱火球衣的合成圖,#FreeBam的文章相形失色。

Blazers fans are trying to recruit Bam Adebayo to Portland 😅 pic.twitter.com/6j0Sbh6sxR