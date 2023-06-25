雲端取代衛星 阿里雲成為巴黎奧運實況轉播平台

阿里雲。（中新社）

僅管法國官方曾表達擔憂，南華早報報導，阿里雲創辦人王堅說，明年巴黎夏季奧運是阿里雲大顯身手展現雲科技的絕佳平台，並將首度以雲科技為基礎的技術，全面取代以衛星轉播賽事的傳統。

報導說，王堅指出，2017年阿里雲技壓「亞馬遜網路服務」（Amazon Web Services, AWS），取得國際奧會（IOC）的官方雲服務夥伴獨家協議。

他表示，據此阿里雲將提供植基於雲端 的賽事轉播服務、大數據分析、後勤支援，以及針對選手在競技場上表現的無傳感追蹤（sensorless tracking），並將延續至2028年的洛杉磯夏季奧運。

王堅指出，雖然阿里雲分別於2020年東京奧運 和2022年北京冬奧提供雲端技術的援助，不過明年的巴黎奧運更重要。

他說：「我們期盼巴黎奧運可催化雲技術成為科技主流，就好像1893年的芝加哥博覽會，特斯拉（Nikola Tesla）為（交流電）的電力所做的。」

王堅所指照明當年芝加哥博覽會的電力使用，開創當代電力運用的先河。

報導說，所有取得2024巴黎奧運轉播權的單位，屆時將接收由阿里雲和奧林匹克廣播服務公司（OBS）藉由打造雲端基礎設施而提供的直播畫面。

阿里雲也將提供技術以協助東道主完善後勤方案並簡化後勤作業，像是阿里雲與IOC建置的雲端模擬模式，有助於巴黎市府了解，不同場館與交通規畫的選定，對於民眾作息和企業營運的影響，以選擇最經濟且有效率的選項。

此外，運用美國晶片大廠英特爾（Intel）與阿里雲共同研發的3D運動員 追蹤（3D Athlete Tracking, 3DAT）技術，如此可藉由人工智慧（AI）驅動的攝影機，擷取運動員的生物力學數據。

依據上述技術，即可無傳感器追蹤選手在賽場上的表現，並強化效率且更省錢。

不過他也坦承，由於中國與西方國家日益升高的地緣政治角力導致情況更棘手。法國媒體先前曾報導，法國國家資訊系統安全局（ANSSI）曾對此表達關切，並意圖使IOC撤回由阿里雲成為全球夥伴的決議。

甚至ANSSI擔憂，如此阿里雲可取得機密的數據資料，儘管如此，王堅表示，阿里雲與IOC合作無間，而且必定是提供巴黎奧運雲技術的獨家業者，還說2028年的洛杉磯奧運將面臨更艱難的政治挑戰。

他希望能藉由巴黎奧運的成功，有助於瓦解任何有關數據安全的顧慮。