NBA／選秀狀元不意外 溫班亞馬能超越詹姆斯？全球矚目

「法國怪物」溫班亞馬（Victor Wembanyama）毫無意外地成為2023年NBA選秀狀元。（歐新社）

2023年NBA 選秀22日揭曉，毫無意外擁有狀元籤的馬刺選進「法國怪物」溫班亞馬（Victor Wembanyama），這名年僅19歲的超級新秀，被視為自詹姆斯之後天花板最高的新秀，還沒出賽就成為全球焦點。

身高7呎5吋（226公分）、臂展8呎（243公分）的溫班亞馬，儘管體重只有104公斤，但他從小就被視為同期球員當中最好的潛力之一。

溫班亞馬的爸爸菲利克斯（Felix）來自剛果，身高6呎6吋（198公分）是跳高、跳遠、三級跳的田徑選手，母親艾洛狄（Elodie）身高6呎3吋（190公分）則是名籃球員，溫班亞馬小時候練過足球 、柔道，最終在媽媽的帶領下走上籃球路。

溫班亞馬很小就加入了法國郊區的南泰爾（Nanterre）籃球俱樂部少年隊。溫班亞馬的實力首度被外界看見，是在2019年U16歐洲籃球錦標賽，當時年僅15歲的溫班亞馬平均繳出9分、10籃板、5阻攻的成績單。

隔年溫班亞馬順利升上南泰爾籃球俱樂部一軍，並迎來生涯首場職業賽事，當季他先發10場獲選了法國甲級聯賽的阻攻王與未來之星。

此後溫班亞馬打響自己名號，2021年以17歲之齡加入法甲職業籃球強隊ASVEL，並以青少年的身分獲得歐洲聯賽阻攻王，法甲聯賽則獲選為最佳新秀。賽季結束後，溫班亞馬跳槽到巴黎大都會 92隊，此時他已經是NBA鎖定的狀元熱門人選。

溫班亞馬被喻為NBA自從詹姆斯（LeBron James）後天花板最高的新秀，尤其他驚人的身高卻有著前鋒般的靈活度和投籃手感，堪稱是籃壇中的稀世珍寶。

此外，溫班亞馬也是個出色的進攻創造者，他可以把對手從禁區拉出來，再利用自己的換手運球，輕易過掉對手得分。

根據美國媒體The Athletic報導，溫班亞馬跳投命中率只有32.5%、接球投籃命中率只有32.4%、運球後的三分球命中率甚至只有20.7%，這主要來自他目前還不太協調的上、下半身發力動作，這些問題在他進入NBA增重以及修正後，預料將會有明顯進步。

溫班亞馬優異防守也是讓他有機會成為傳奇球星的關鍵。他出色移動能力可讓他涵蓋更大片防守範圍，身高和手長讓他成為最佳護框者，且溫班亞馬可以解讀持球者和擋拆者的空間，就算退防也能靠著手長給予對手限制。

16年前，身高208公分的杜蘭特（Kevin Durant）能輕鬆做出小前鋒的動作，已讓整個NBA震驚不已；16年後，身高226公分的溫班亞馬卻可以做出當年杜蘭特的籃球動作，若無意外，他將再次顛覆NBA的生態。

效力紐奧良鵜鶘的球星麥卡倫（CJ McCollum）曾在受訪時說：「溫班亞馬的身高、他的臂展，卻能急停跳投、三分線外投籃、護框蓋火鍋，他就像是NBA 2K（籃球電玩）當中的自創人物，根本不存在於這個世界上。」