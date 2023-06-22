MLB／張育成復健卡關歸期未定 移至60天傷兵名單

台灣好手張育成左手鉤骨骨折，術後復健卡關，歸期未定。（Getty Images）

旅美棒球好手張育成近兩個月前左手鉤骨骨折，術後復健卡關，歸期未定。所屬波士頓 紅襪隊為拉上小聯盟新秀，今天將張育成移至60天傷兵名單，以便清出40人名單空間。

張育成4月24日比賽揮空傷到左手腕，隔天進入10天傷兵名單，隨後接受手術 治療。歷經近一個月休養，5月下旬展開小聯盟復健賽，卻兩度因揮棒仍會痠痛而「停機」。經檢查骨頭無礙，但因復健期程太快，傷口出現二次傷害，醫師叮囑他多休息。

張育成昨天透過社群媒體 表示，原本要恢復打擊練習，但經防護員評估而作罷，「還是要再緩緩」。

除將張育成移至60天傷兵名單，紅襪還公布連串陣容異動，外野手維杜格（Alex Verdugo）請喪假，捕手麥蓋爾（Reese McGuire）腹斜肌拉傷進入10天傷兵名單，拉上小聯盟3A捕手韓密爾頓（Caleb Hamilton）頂替，新秀左投華特爾（Brandon Walter）也登上大聯盟。

張育成從4月25日就待在傷兵名單，即將滿60天，而且他恢復打擊練習後可能還要再打小聯盟復健賽，預計6月底、7月初復出。紅襪將他移至60天傷兵名單主要是技術性操作，不影響歸隊資格。

自2019年季中登上大聯盟以來，張育成大致健康，這次左手鉤骨骨折是他在傷兵名單待最久的一次。

對張育成來說，這個傷來得不是時候。因為他當時克服季初打擊低潮，屢屢展現長打火力，且是大聯盟生涯5季首度站穩先發游擊手位置，屢屢上演美技守備，成為精采畫面重播常客。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）9日賽後受訪時說，張育成對紅襪「非常重要」，球團必須確定他感覺沒問題，一切準備好再回到賽場。

張育成缺陣初期，紅襪由內外野兼修的赫南德茲（Enrique Hernandez）代班守游擊，近期則交給雷耶斯（Pablo Reyes），並從小聯盟3A拉上快腿韓密爾頓（David Hamilton）頂替。紅襪明星內野手史托瑞（Trevor Story）因右肘傷勢缺陣大半季，最快7月復出，但剛開始可能擔任指定打擊。