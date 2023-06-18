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遭爆婚外情重創人設 台職籃球員楊敬敏自請離隊

中央社台北19日電
新北國王隊楊敬敏（右）。（中央社）
新北國王隊楊敬敏（右）。（中央社）

才剛拿下第3季PLG例行賽年度MVP的新北國王楊敬敏，遭網友爆料婚姻出軌而重創人設。國王也在昨晚深夜發出聲明表示，楊敬敏即日起自請離隊，等同放棄剩餘合約。

楊敬敏在2021年重磅加盟P. LEAGUE+聯盟國王，當時球團方面僅透露是簽下複數年合約，並保留合約彈性，也可以讓楊敬敏往後有意轉作教練時可以繼續行使合約。

據了解，楊敬敏和國王目前仍處於有合約的狀態，這次經過溝通後楊敬敏自請離隊，等於已經自願放棄剩下的合約狀態，決定先回家彌補和家人的關係。

國王球團的聲明也提到：「新北國王球隊理念圍繞『家庭』經營，以家庭為優先順位，絕不寬容違背家庭道德事件，藉由這次事件，重新對隊內所有人員再次宣導與警告，經查證屬實絕對嚴懲。」

聲明說，國王也感謝楊敬敏過去對球隊的貢獻，球團後續也會協助他修復家庭關係。至於網路上其他污衊新北國王球員、隊職員不實言論，任何毫無證據捕風捉影，球團為維護球員名譽，將蒐證並採取法律途徑。

37歲的楊敬敏，在2014年和女籃球員劉家秀結婚，婚後育有1對兒女，多年來楊敬敏在球場上不論對自己或者對隊友要求都非常嚴格，因此有了「士官長」的稱號。

場外楊敬敏也是營造出愛家、愛妻、愛小孩的好老公形象，因此這次被爆出有婚外情，確實徹底重傷了楊敬敏平時的人設。

新北國王球團聲明全文如下：「關於網路上近期針對楊敬敏的傳言，新北國王籃球隊高度重視，經過與本人討論之後，楊敬敏深刻反省，宣佈即日起自請離隊，回到家庭彌補與家人的關係。新北國王感謝楊敬敏過去的貢獻，球團也會協助楊敬敏修復家庭關係。

新北國王球隊理念圍繞『家庭』經營，以家庭為優先順位，絕不寬容違背家庭道德事件，藉由這次事件，重新對隊內所有人員再次宣導與警告，經查證屬實絕對嚴懲。

對於網路上其他污衊新北國王球員、隊職員不實言論，任何毫無證據捕風捉影，球團為維護球員名譽，將蒐證並採取法律途徑。」

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