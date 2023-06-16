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衝進球場抱梅西 中國18歲男子被行拘 禁止觀賽1年

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衝進球場抱梅西 中國18歲男子被行拘 禁止觀賽1年

中央社台北16日電
一名中國球迷闖進賽場擁抱梅西。(影片截取自推特)
一名中國球迷闖進賽場擁抱梅西。(影片截取自推特)

足壇天王梅西昨晚率阿根廷國家隊在北京與澳洲踢友誼賽時，遭一名中國球迷衝進場內擁抱，導致比賽一度中斷。北京警方今晚通報，這名18歲邸姓男子已被行政拘留，責令12個月不得進場看球賽。

北京市公安局朝陽分局16日晚上發布題為「這位10號，紅牌警告」的通報稱，6月15日晚，在工人體育場舉辦的一場足球比賽中，一位球迷從看台跳下衝入球場，擁抱「自己喜愛的球員」，並在球場中奔跑，後被工作人員帶離，這位球迷的舉動導致比賽一度中斷。

足壇天王梅西昨晚率阿根廷國家隊在北京與澳洲踢友誼賽時，遭一名中國球迷衝進場內擁抱...
足壇天王梅西昨晚率阿根廷國家隊在北京與澳洲踢友誼賽時，遭一名中國球迷衝進場內擁抱，隨起被抬出場。（中新社提供）

通報稱，對於昨晚這位衝入球場的邸某某（男，18歲），朝陽公安分局已依法對其行政拘留，同時責令其12個月內不得進入體育場館觀看同類比賽。「興奮過後的邸某某也對自己的行為表達了歉意」，接受公安機關處罰。

轉播顯示，球賽進行到第66分鐘時，身穿梅西10號球衣的邸男從看台欄杆跳下，趁一旁保安不注意衝入場內，在全場球迷的歡呼聲中擁抱梅西。事件導致比賽中斷1分多鐘，邸男隨後被多名保安抬出球場，觀眾高喊「牛逼」歡送他。

中國警方很少會發布這樣語帶幽默的處罰通報，原因可能是邸姓男子隨即在社群爆紅，連他穿的球鞋也被廠商打廣告而熱賣。網友對邸男多稱羨少責罵，認為這沒啥大不了的。

邸姓男子事後接受紅星新聞記者採訪時表示，自己9歲開始喜歡梅西，跳下看台後不僅腳抽筋，還扭傷了，他為自己的行為道歉。今天傳出邸男被警方帶走調查。

根據中國「治安管理處罰法」規定，擾亂文化、體育等大型群眾性活動秩序的，處警告或者人民幣200元（約28美元）以下罰款；情節嚴重的，處5日以上10日以下拘留，可以併處500元以下罰款。

邸姓男子因為已滿18歲，不能減輕處罰，這也代表他至少要待在看守所至少5天悔過，不過梅西粉絲們得知後多表示「值了」。

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