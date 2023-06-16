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梅西退出印尼友誼賽 球迷怒批主辦單位廣告不實

中央社雅加達16日綜合外電報導
31歲的蘇雅是梅西的忠實球迷，蒐集了約200件印有梅西名字的球衣，得知梅西退出印尼首都雅加達的一場友誼賽後，他很失望。（Getty Images）
31歲的蘇雅是梅西的忠實球迷，蒐集了約200件印有梅西名字的球衣，得知梅西退出印尼首都雅加達的一場友誼賽後，他很失望。（Getty Images）

梅西（Lionel Messi）退出印尼首都雅加達的一場友誼賽後，他的印尼球迷今天表達了失望之情，其中一位計畫花費12小時搭乘船和飛機前來觀賽的粉絲指控主辦單位廣告不實。

法新社報導，活動廣告滿滿都是梅西的肖像，超過6萬張門票被搶購一空，這場印尼與世界盃冠軍阿根廷之間的比賽預定19日登場。

但在幾天的猜測後，在印尼這個足球狂熱國家的粉絲昨天收到了壞消息，他們的足球英雄梅西將不會出賽。

印尼東部摩鹿加省（Maluku）的偏遠島嶼班達內拉（Bandaneira）一名店主、31歲的蘇雅（Surya Wijaya Ang）告訴法新社：「我覺得傷心又失望，心情很複雜。這是我最有可能目睹梅西比賽的一次機會。」

昨天，阿根廷隊在中國首都北京與澳洲隊進行了一場友誼賽，總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）證實，梅西不會參與阿根廷隊亞洲巡迴之行印尼站的比賽。

蘇雅於梅西效力巴塞隆納隊（FC Barcelona）的期間成為他的忠實球迷，並且蒐集了約200件印有梅西名字的球衣。

蘇雅打算乘船前往印尼東部城市安汶（Ambon），然後再搭乘4個小時的飛機到雅加達看比賽。

蘇雅從他廣泛的球衣收藏中賣出7件，來支付價值120萬印尼盾（約81美元）的比賽門票，這在印尼這個中低所得國家是相當昂貴的價格。

這位梅西粉絲感到憤憤不平，並表示主辦單位似已承諾足球明星梅西的登場。

蘇雅表示：「梅西是偶像，90%的門票可以說都是因為梅西而賣出。這對他們來說是個行銷策略。」

其他印尼球迷則利用社群媒體來表達失望之情，其中一人表示要出售2張門票，「因為梅西不來了」。

梅西 印尼 足球

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