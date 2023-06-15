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北京友誼賽 阿根廷2：0勝澳洲 梅西81秒破門創紀錄

華郵：貼身助理諾塔是否背叛 牽動川普會不會被定罪

抱到梅西就無悔 中國球迷穿10號球衣衝進場 笑容已升天

世界新聞網／即時報導
一名中國球迷如願抱到梅西，被保安抬出場時露出幸福的笑容。(擷自推特)
一名中國球迷如願抱到梅西，被保安抬出場時露出幸福的笑容。(擷自推特)

15日在北京工人體育場舉行的阿根廷對戰澳洲男足國際足球邀請賽，有梅西開賽81秒破門創個人紀錄、有梅西如入無人之境的帶球過人神技表現，甚至還有中國球迷衝進球場擁抱梅西後狂奔，台上觀眾歡呼大喊「牛逼」，現場直播因此暫時中斷。

從影片中看到，這名身穿梅西阿根廷國家代表隊10號球衣的球迷，先是看準梅西在比賽空檔中走近場邊的一刻，接著用雙臂攀住欄杆、自護欄穿身而過、跳下看台，然後展開雙臂奔向梅西，成功與梅西擁抱後，還把握時間向看台上的觀眾高舉右臂致意，接著轉身奔跑擺脫保全，跑了幾乎整個球場的距離，還與阿根廷守門員馬丁尼茲擊掌，最後才倒在地上讓工作人員「逮捕」。

這名球迷最後被保安護送出場，在他被抬出場時，甚至被拍到一臉幸福滿足的笑容；在他回到觀眾台後，還引來許多球迷與他合照。

最後阿根廷以2:0拿下勝利。

梅西 北京 澳洲

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北京友誼賽 阿根廷2：0勝澳洲 梅西81秒破門創紀錄

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