抱到梅西就無悔 中國球迷穿10號球衣衝進場 笑容已升天
15日在北京工人體育場舉行的阿根廷對戰澳洲男足國際足球邀請賽，有梅西開賽81秒破門創個人紀錄、有梅西如入無人之境的帶球過人神技表現，甚至還有中國球迷衝進球場擁抱梅西後狂奔，台上觀眾歡呼大喊「牛逼」，現場直播因此暫時中斷。
從影片中看到，這名身穿梅西阿根廷國家代表隊10號球衣的球迷，先是看準梅西在比賽空檔中走近場邊的一刻，接著用雙臂攀住欄杆、自護欄穿身而過、跳下看台，然後展開雙臂奔向梅西，成功與梅西擁抱後，還把握時間向看台上的觀眾高舉右臂致意，接著轉身奔跑擺脫保全，跑了幾乎整個球場的距離，還與阿根廷守門員馬丁尼茲擊掌，最後才倒在地上讓工作人員「逮捕」。
這名球迷最後被保安護送出場，在他被抬出場時，甚至被拍到一臉幸福滿足的笑容；在他回到觀眾台後，還引來許多球迷與他合照。
最後阿根廷以2:0拿下勝利。
【阿根廷隊球迷衝入球場擁抱梅西🤣】由阿根廷對戰澳大利亞男足的國際足球邀請賽，在北京工人體育場打響，吸引許多球迷前往觀看。比賽中有球迷衝進球場擁抱梅西後狂奔，隨後與其他球員擊掌！#Messi #LionelMessi #Argentina #梅西 #阿根廷 #beijing pic.twitter.com/C8908fQSp7— 鳳凰衛視PhoenixTV (@PhoenixTVHK) June 15, 2023
球迷跑进球场，穿着10号梅西球衣，哈哈，牛逼 pic.twitter.com/Ng46imbC5g— 人生如梦岁月儒哥 (@yangerlanginfo) June 15, 2023
#梅西 比赛花絮— Matthew🇨🇳 @Guangzhou (@Matthew05686033) June 15, 2023
球迷进场拥抱梅西
不知这个球迷后面会怎么样😃
我感觉值了！ pic.twitter.com/mw9akQbpr6
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