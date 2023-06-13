金塊老闆有眼光 旗下職業隊18個月內4度奪冠

丹佛金塊隊老闆克倫克(中)舉起冠軍盃，與金塊隊同享殊榮。(路透/Ron Chenoy-USA TODAY Sports)

等待47年，美國職業籃球聯盟（NBA ）丹佛金塊隊今天終於捧起隊史首座金盃，最開心莫過於老闆克倫克，包括金塊，旗下職業隊過去18個月4度贏得冠軍榮耀，網友大讚是經營之神。

金塊（Denver Nuggets）在總冠軍賽第5戰以94比89擊敗邁阿密熱火隊（Miami Heat），在7戰4勝制系列賽以4比1奪隊史首冠，入主金塊23年的75歲克倫克（Stan Kroenke）也到場與球員一同舉起金盃。

見證歷史性一刻，沉浸於冠軍喜悅的克倫克直呼：「難以置信，完成這件事對我們來說意義重大。」

美國「富比世 」（Forbes）雜誌報導，克倫克身家約129億美元，手上合計握有6支職業隊伍，除金塊，還有英格蘭足球 超級聯賽（Premier League）兵工廠足球俱樂部（Arsenal Football Club）、美國職業足球大聯盟（Major League Soccer, MLS）科羅拉多急流（Colorado Rapids），觸角還伸向電競和運動賽事轉播頻道。

金塊為克倫克斬獲旗下職業球隊近18個月第4冠，先前已有職業美式足球聯盟NFL洛杉磯公羊隊（Los Angeles Rams）、北美職業冰球聯盟（National Hockey League, NHL）科羅拉多雪崩隊（Colorado Avalanche）及美國國家長曲棍球聯盟（NLL）科羅拉多長猛獁隊（Colorado Mammoth）獲殊榮。

克倫克1990年代初期就開始尋覓買下NBA球隊機會，直到2000年才以約4.85億美元收購金塊、雪崩及球館，進而擴大運動版圖，目前這2隊由家族信託控管，實際由克倫克兒子喬許（Josh Kroenke）操盤。

不同於商人出身的父親，喬許曾代表密蘇里大學（University of Missouri）參加全美大學體育聯盟（NCAA），熱愛運動不在話下，當家族買下金塊時，喬許就曾告訴媒體，長久以來夢想之一是加入職籃球隊。

負責球隊營運的喬許以另一種方式參與球隊，不僅實現願望，還將金塊推向顛峰。