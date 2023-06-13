我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高

5月CPI年增4% 升幅急縮 料Fed本周將暫停升息

金塊老闆有眼光 旗下職業隊18個月內4度奪冠

中央社台北13日電
丹佛金塊隊老闆克倫克(中)舉起冠軍盃，與金塊隊同享殊榮。(路透/Ron Chenoy-USA TODAY Sports)
丹佛金塊隊老闆克倫克(中)舉起冠軍盃，與金塊隊同享殊榮。(路透/Ron Chenoy-USA TODAY Sports)

等待47年，美國職業籃球聯盟（NBA）丹佛金塊隊今天終於捧起隊史首座金盃，最開心莫過於老闆克倫克，包括金塊，旗下職業隊過去18個月4度贏得冠軍榮耀，網友大讚是經營之神。

金塊（Denver Nuggets）在總冠軍賽第5戰以94比89擊敗邁阿密熱火隊（Miami Heat），在7戰4勝制系列賽以4比1奪隊史首冠，入主金塊23年的75歲克倫克（Stan Kroenke）也到場與球員一同舉起金盃。

見證歷史性一刻，沉浸於冠軍喜悅的克倫克直呼：「難以置信，完成這件事對我們來說意義重大。」

美國「富比世」（Forbes）雜誌報導，克倫克身家約129億美元，手上合計握有6支職業隊伍，除金塊，還有英格蘭足球超級聯賽（Premier League）兵工廠足球俱樂部（Arsenal Football Club）、美國職業足球大聯盟（Major League Soccer, MLS）科羅拉多急流（Colorado Rapids），觸角還伸向電競和運動賽事轉播頻道。

金塊為克倫克斬獲旗下職業球隊近18個月第4冠，先前已有職業美式足球聯盟NFL洛杉磯公羊隊（Los Angeles Rams）、北美職業冰球聯盟（National Hockey League, NHL）科羅拉多雪崩隊（Colorado Avalanche）及美國國家長曲棍球聯盟（NLL）科羅拉多長猛獁隊（Colorado Mammoth）獲殊榮。

克倫克1990年代初期就開始尋覓買下NBA球隊機會，直到2000年才以約4.85億美元收購金塊、雪崩及球館，進而擴大運動版圖，目前這2隊由家族信託控管，實際由克倫克兒子喬許（Josh Kroenke）操盤。

不同於商人出身的父親，喬許曾代表密蘇里大學（University of Missouri）參加全美大學體育聯盟（NCAA），熱愛運動不在話下，當家族買下金塊時，喬許就曾告訴媒體，長久以來夢想之一是加入職籃球隊。

負責球隊營運的喬許以另一種方式參與球隊，不僅實現願望，還將金塊推向顛峰。

足球 NBA 富比世

上一則

NBA／金塊22歲菜鳥超狂 拿完NCAA總冠軍隔年奪NBA金盃

延伸閱讀

NBA／金塊22歲菜鳥超狂 拿完NCAA總冠軍隔年奪NBA金盃

NBA／金塊22歲菜鳥超狂 拿完NCAA總冠軍隔年奪NBA金盃
NBA／金塊16勝4敗強勢奪冠 21世紀以來勝率僅次勇士、湖人

NBA／金塊16勝4敗強勢奪冠 21世紀以來勝率僅次勇士、湖人
NBA／金塊奪冠路最「躺」球員 中鋒布萊恩季後賽只打29秒

NBA／金塊奪冠路最「躺」球員 中鋒布萊恩季後賽只打29秒
如獵物被追趕…16歲明星高中球員遭當街「爆頭」身亡

如獵物被追趕…16歲明星高中球員遭當街「爆頭」身亡

熱門新聞

梅西10日抵達中國後，卻因簽證問題被卡在北京國際機場約2小時左右。（取自推特）

阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？

2023-06-10 23:40
梅西抵達北京的第一天，網上傳出梅西因為簽證問題被困在首都國際機場2個小時。（圖截取自都市快報）

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

2023-06-10 11:33
王欣瑜(左)與謝淑薇奪下法國網球公開賽女雙冠軍。(歐新社)

法網／逆轉勝 「海峽組合」謝淑薇、王欣瑜女雙奪冠

2023-06-11 09:08
湖人隊里夫斯。（Getty Images）

NBA／泰勒絲和湖人里夫斯傳緋聞？哥哥轉發貼文回應

2023-06-07 18:28
下半場靠著約柯奇（左）獨拿19分，帶領金塊成功翻盤，最終以94：89擊退熱火。（路透）

NBA總冠軍／94:89 金塊擊敗熱火 抱回隊史47年首冠

2023-06-12 23:03
格鬥界天王麥葛瑞格出手太重，使得阿密熱火吉祥物伯尼送醫。(擷自YouTube影片)

格鬥巨星宣傳橋段下手太重 NBA熱火吉祥物送醫

2023-06-11 12:25

超人氣

更多 >
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事
TJ Maxx不只賣平價服飾 美食作家愛在此店買5種食品

TJ Maxx不只賣平價服飾 美食作家愛在此店買5種食品
這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
心臟病發作 這是最易忽視的早期症狀

心臟病發作 這是最易忽視的早期症狀