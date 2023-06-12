我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA總冠軍／94:89 金塊擊敗熱火 抱回隊史首冠

不理西方 中阿合作論壇簽百億大單 30項多領域投資

MLB／明星賽第一階段投票 亞古納、大谷翔平暫居兩聯盟冠軍

聯合新聞網／ 即時報導
大聯盟今公布明星賽各個守位第一階段的投票情況。 (美聯社、Getty Images)
大聯盟今公布明星賽各個守位第一階段的投票情況。 (美聯社、Getty Images)

美國大聯盟明星賽日前展開票選活動，官網今公布各個守位目前的投票情況。

第一階段投票，兩聯盟最高票者將直接得到明星賽先發資格，人氣王外的內野守位前2名、外野手前6名將進入投票最後階段。

美聯人氣王為天使日籍球星大谷翔平，他在指定打擊位置獲得92萬4182張選票，國聯則是勇士外野手亞古納（Ronald Acuna Jr.），他拿下108萬6537票。

明星賽各守位領先者

一壘

美聯：小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，藍鳥）、迪亞茲（Yandy Diaz，光芒）

國聯：弗里曼（Freddie Freeman，道奇）、阿隆索（Pete Alonso，大都會）

二壘

美聯：塞米恩（Marcus Semien，遊騎兵）、亞土維（Jose Altuve，太空人

國聯：阿拉斯（Luis Arraez，馬林魚）、奧比斯（Ozzie Albies，勇士）

三壘

美聯：查普曼（Matt Chapman，藍鳥）、容恩（Josh Jung，遊騎兵）

國聯：亞瑞納多（Nolan Arenado，紅雀）、萊利（Austin Riley，勇士）

游擊

美聯：比切特（Bo Bichette，藍鳥）、席格（Corey Seager，遊騎兵）

國聯：阿西亞（Orlando Arcia，勇士）、林多（Francisco Lindor，大都會）

捕手

美聯：拉契曼（Adley Rutschman，金鶯）、海姆（Jonah Heim，遊騎兵）

國聯：墨菲（Sean Murphy，勇士）、史密斯（Will Smith，道奇）

指定打擊

美聯：大谷翔平（天使）、貝爾特（Brandon Belt，水手）

國聯：馬丁尼茲（J.D. Martinez，道奇）、哈波（Bryce Harper，費城人）

外野

美聯：賈吉（Aaron Judge，洋基）、楚奧特（Mike Trout，天使）、艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez，太空人）

國聯：亞古納（Ronald Acuna Jr.，勇士）、貝茲（Mookie Betts，道奇）、古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr，響尾蛇）

勇士 道奇 太空人

上一則

NBA／阿德巴約兩節狂飆18分 熱火背水一戰半場7分領先

下一則

NBA總冠軍／94:89 金塊擊敗熱火 抱回隊史47年首冠

延伸閱讀

MLB／大谷怒噴主審「誤判」 教頭為子弟兵出頭遭驅逐

MLB／大谷怒噴主審「誤判」 教頭為子弟兵出頭遭驅逐
MLB／大谷翔平3安打 誤擊隊友嚇成O型嘴、雙手捧臉關心

MLB／大谷翔平3安打 誤擊隊友嚇成O型嘴、雙手捧臉關心
MLB／大谷翔平連2場開轟 本季18支全壘打 只差洋基賈吉1轟

MLB／大谷翔平連2場開轟 本季18支全壘打 只差洋基賈吉1轟
MLB／大谷翔平17轟初速創投手第4快 5局掉3分無緣第6勝

MLB／大谷翔平17轟初速創投手第4快 5局掉3分無緣第6勝

熱門新聞

梅西10日抵達中國後，卻因簽證問題被卡在北京國際機場約2小時左右。（取自推特）

阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？

2023-06-10 23:40
梅西抵達北京的第一天，網上傳出梅西因為簽證問題被困在首都國際機場2個小時。（圖截取自都市快報）

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

2023-06-10 11:33
王欣瑜(左)與謝淑薇奪下法國網球公開賽女雙冠軍。(歐新社)

法網／逆轉勝 「海峽組合」謝淑薇、王欣瑜女雙奪冠

2023-06-11 09:08
湖人隊里夫斯。（Getty Images）

NBA／泰勒絲和湖人里夫斯傳緋聞？哥哥轉發貼文回應

2023-06-07 18:28
格鬥界天王麥葛瑞格出手太重，使得阿密熱火吉祥物伯尼送醫。(擷自YouTube影片)

格鬥巨星宣傳橋段下手太重 NBA熱火吉祥物送醫

2023-06-11 12:25
約柯奇（右）超級大三元寫總決賽新紀錄。（美聯社）

NBA總冠軍／約柯奇超級大三元寫紀錄 金塊G3滅火要回領先

2023-06-07 23:28

超人氣

更多 >
前飯店經理曝房間「2物品」超噁千萬別用：嚇到不敢再住

前飯店經理曝房間「2物品」超噁千萬別用：嚇到不敢再住
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事
病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走